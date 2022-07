Metallica es una de las bandas más influyentes en la historia del metal. Al menos los últimos 25 años se ha logrado posicionar como una de las agrupaciones del género con la mayor venta de discos, pues según algunos portales especializados ha logrado vender más de 100 millones de ejemplares en toda su historia.



Su debut en la escena musical se llevó a cabo el 25 de julio de 1983, cuando publicaron su primer álbum: ‘Kill ’Em All’; sin embargo, a pesar de la repercusión que tuvo, este no iba a ser el nombre que iba a llevar el LP, pues tenían pensado ponerle ‘Metal Up your Ass’.

Un título un tanto pasado de tono, pero acorde con el desenfreno y la pasión con la que se vive el metal en todo el mundo. De igual forma, el demo logró salir con ese nombre en 1982 con una portada a “la altura de su contenido”.



“Iba a salir una mano de un inodoro, sosteniendo un machete que goteaba sangre. Y el jarrón todavía tenía alambre de púas alrededor. Eso habría dejado a todos retorciéndose incómodos”, mencionó Lars Ulrich, baterista de la banda, en una entrevista con la revista ‘Revolver’.



Agregó que la disquera le prohibió rotundamente utilizar el nombre para ser distribuido en los puntos de venta, debido a que supuestamente el título iba a afectar rotundamente la circulación de la pieza.



Metallicas durante su concierto en Bogotá. Foto: Andrea Moreno/EL TIEMPO

“Nuestra compañía discográfica nos dijo que los distribuidores de discos en los Estados Unidos se opusieron fuertemente al título y la portada planeada. Corríamos el riesgo real de no tener nuestro producto en stock en las tiendas. Eso no nos ayudaría en absoluto” , puntualizó.



Por su parte, Jon Zazula, creador de Megaforce Records, que estuvo vinculada con la banda en ese momento, mencionó en una entrevista para Mick Wall, creador del libro ‘Enter Night: a Biography of Metallica’, que la industria no iba a permitir la distribución del álbum en esas condiciones.



“Era muy estricto en ese momento. Fue antes de que aparecieran las etiquetas de crianza, pero ya tenían este problema moral. Wal-Mart o cualquier otra gran cadena no pondría algo así a la venta".



Así nació ‘Kill ‘Em All’

Era evidente la molestia de los integrantes de Metallica por no poder usar su nombre insignia en el álbum que Cliff Burton, fallecido bajista de Metallica, en un ataque de ira, creó el nombre Kill ‘Em All para referirse a los dueños de la disquera que no dejaron usar ‘Metal up your Ass’.

Cliff Burton murió en un accidente de autobús en 1986 Foto: Archivo Particular

“Estábamos molestos porque no podíamos usar Metal Up Your Ass, pero sabíamos que teníamos que pensar en un nuevo nombre. Íbamos del lugar donde vivíamos al estudio del fotógrafo para tomar la foto de la contraportada. Fue entonces cuando Cliff dijo: ¿Sabes qué? ¡Deberíamos matarlos a todos!”, mencionó Kirk Hammet, guitarrista de la banda, en conversación con Uhelzki en 2008.



Así también lo recordó Ulrich, quien confirmó la historia en la biografía de la banda: Lars dijo: 'Mátalos a todos (Kill 'Em All)... ese es un buen nombre'. Estuve de acuerdo: '¡ese es un gran nombre!' Allí decidimos que el disco se llamaría Kill 'Em All".

