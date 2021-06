¡Increíble!: J Balvin también se unió al nuevo disco de Metallica

Metallica, uno de los más grandes exponentes del metal desarrollará un proyecto musical con J Balvin, Juanes, Miley Cyrus, Mon Laferte y hasta la banda El Instituto Mexicano del Sonido.

En realidad son 52 artistas (de todos los estilos) quienes respondieron al llamado del grupo estadounidense para celebrar los 30 años de su disco más popular en las listas y en ventas: conocido como el álbum negro (The Black Album).



Tras hacerse un nombre en la escena del thrash metal con discos como Kill ‘Em All, Master of Puppets, Ride the Lightning y And Justice for All, Metallica se disparó hacia un nuevo rango de seguidores y mercado al lanzar el disco negro, que convirtió en éxitos canciones como Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters y Wherever I May Roam, entre otros.

Ese giro asustó a los puristas del metal pero convirtió en superestrella a la banda, que ahora parece también rendir un homenaje a la apertura musical, invitando a artistas de géneros diametralmente opuestos al thrash metal. El propio Balvin compartió emocionado la noticia de su aporte a esta idea en sus redes sociales.

Me uní a otros 52 artistas para hacer un cover para #TheBlackAlbum de @Metallica

Me uní a otros 52 artistas para hacer un cover para #TheBlackAlbum de @Metallica

Todas las ganancias de "Wherever I May Roam" se destinarán a la Fundación All Within My Hands de Metallica y al Hospital de Investigación Infantil St Jude

Cabe recordar que J Balvin tuvo un pasado en el heavy metal y siempre ha demostrado su amor por el rock. Aunque en el 2016 el cantante de Metallica se burló del artista colombiano, ahora reconoce su poder dentro de la industria musical con esa invitación que envidiarían otros exponentes del género. ¿Qué estará pensando la gente de Anthrax o Exodus ante esta propuesta?



J Balvin adoraba el heavy metal. Foto: Amazon Prime Video

The Blacklist, es el producto de esa conmemoración de tres décadas de uno de los disco insignes del rock duro, “Se trata de un grupo sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, continentes y más, cada uno de los cuales aporta una interpretación única de su versión favorita de Black Album”, se reveló en un video oficial de Metallica, que fue publicado recientemente.



En realidad esta fusión tiene una noble causa, ya que sus ganancias irán a la fundación que tiene el grupo liderado por James Hetfield y Lars Ulrich denominada All Within My Hands, que ayuda en la creación de comunidades sostenibles apoyando la educación de la fuerza laboral y la lucha contra el hambre.



The Blacklist se podrá encontrar en formato digital y de streaming el 10 de septiembre y en vinilo y disco compacto el 1 de octubre.



