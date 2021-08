Cinco cosas que debe saber de ‘The Black Album’ de Metallica

Metallica llena estadios. Su sonido bestial cuenta con millones de adeptos en el mundo, pero también con miles de críticos y desertores de sus huestes de fanáticos que la acusan de haber traicionado sus principios. 'The Black Album' ('Álbum Negro') es el punto de inflexión: la banda es una antes de 1991 y otra después de la salida de este álbum.

El sonido y el estilo que marcaron los inicios de los cuatro músicos que tocaban en bares de mala muerte de Los Ángeles se ‘pulieron’ con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio.

(Además: Juanes y J Balvin, en el nuevo álbum de Metallica)



Hoy, con millones de dólares en sus cuentas y una fama rebosante que casi les permite hacer lo que quieran, Metallica es un ícono indiscutible del heavy metal. Para celebrar los 30 años del disco que les cambió la vida anunciaron un podcast -producido en colaboración con Amazon- que promete contar en nueve episodios todas las incidencias y secretos del álbum más exitoso de su carrera.



Como parte de eso ‘de hacer lo que quieren’ está el reciente lanzamiento de 'Metallica Blacklist', un –muy criticado- trabajo en el que Metallica invitó a 53 artistas de todo el mundo –entre ellos los colombianos Juanes y J Balvin- para hacer versiones como quisieran de los temas de su Álbum Negro.



Pero, ¿qué tenía esa producción que no solamente cambió la historia de esta banda californiana, sino el rumbo del metal en los 90? A continuación, cinco cosas que debe saber de 'The Black Album'.

1-El 12 de agosto de 1991 vio la luz el quinto álbum de estudio de Metallica, con la producción de Bob Rock, famoso por darle sonido característico a artistas como Mötley Crüe, Bon Jovi y Cher, con un estilo más cercano al glam ochentero. El disco contenía una docena de cortes, entre otros los éxitos 'Enter Sandman', 'Sad but True', 'The Unforgiven', 'Wherever I May Roam' y 'Nothing Else Matters'.

2-El nombre del álbum realmente es 'Metallica', pero se popularizó como 'The Black Album' porque su portada es un fondo negro en el que apenas se esboza un serpiente cascabel enroscada y el nombre de la banda. El grupo decidió hacer el cover de esta manera para alejarse de las portadas violentas y saturadas de color que eran habituales en heavy metal de la época.

Cover 'The Black Album'. Foto: Archivo. EL TIEMPO

3-Entre las cifras que ostenta 'The Black Album' se destacan que vendió 500.000 copias en su primera semana solo en Estados Unidos y se calcula que superó los 40 millones de copias en todo el mundo. El disco obtuvo un Grammy a la mejor interpretación de metal en 1992.

4-Además de ser el álbum más comercial y conocido de Metallica, 'The Black Album' se lanzó después de cuatro trabajos que se habían convertido en la delicia de los amantes del género -'Kill 'Em All' (1983), 'Ride the Lightning' (1984), 'Master of Puppets' (1986) y '...And Justice for All' (1988)-. Sus canciones eran extensas, abordaban temas como la corrupción política, la depresión y las adicciones, y estaban llenas de solos y riffs de guitarras: todo lo contrario a lo que se imponía con el glam reinante en los 80. Con 'The Black Album', Metallica amplió sus horizontes y cambió sus sonoridades, también las temásticas de sus canciones. De esa manera, pasó de hacer conciertos para un nicho a llenar estadios, y empezaron a sonar con frecuencia en la radio.

5-La grabación de 'The Black Album' se prolongó durante 10 meses en los estudios One Recording de Hollywood y costó un millón de dólares. La primera canción que compusieron fue 'Enter Sandman' -que según el baterista Lars Ulrich fue escrita en un día o dos-. Fue tan tensa la relación en el estudio con el productor Bob Rock que se juraron mutuamente no volver a trabajar juntos. El juramento no se cumplió y tras el éxito del disco repitieron la colaboración tres producciones más: 'Load' (1996), 'Reload' (1997) y 'St. Anger' (2003).





