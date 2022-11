La banda Metallica confirmó el título y la fecha de lanzamiento de su próximo álbum de estudio: 72 Seasons, que estará disponible el 14 de abril de 2023 a través de Blackened Recordings. Será el decimosegundo álbum de su carrera y el primero desde 2016.



El álbum saldrá a la venta en formatos que incluyen vinilo negro de 2LP de 140g y variantes de edición limitada, CD y digital.



El disco será lanzado el 14 de abril y el mismo mes la banda iniciará su gira en Ámsterdam.



Metallica hará dos presentaciones en cada ciudad que visite y promete que cada recital tendrá canciones y efectos diferentes.

La banda se presentará en ciudades europeas como París, Hamburgo y Madrid. También tocará en América del Norte, incluyendo Los Ángeles, Detroit, Montreal y Ciudad de México.



Este lunes Metallica divulgó “Lux Aeterna”, uno de los temas del nuevo álbum.

La gira M72 contará con un nuevo y audaz diseño de escenario redondo que reubica el famoso Snake Pit de Metallica en el centro del escenario, así como el pase de gira completa I Disappear y el debut de entradas con descuento para los fans menores de 16 años.



Las entradas de dos días se pondrán a la venta el viernes 2 de diciembre en ticketmaster.com e incluirán la opción de precomprar el vinilo y/o el CD de 72 Seasons. Las entradas de un solo día estarán disponibles a partir del 20 de enero.



Un porcentaje de los ingresos de cada entrada irá a la fundación de Metallica All Within My Hands, cuyo fin es ayudar a la creación de comunidades sostenibles basadas en la educación y la lucha contra el hambre.



⚠️ NEW METALLICA SONG ⚠️ NEW METALLICA ALBUM ⚠️ NEW METALLICA TOUR ⚠️ pic.twitter.com/kDtLDY0spA — Metallica (@Metallica) November 28, 2022

