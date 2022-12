Pese a que la Navidad refleja una época de alegría, unión familiar y felicidad, no todas las personas la han vivido de tal manera. Esto plasma la canción 'Mensaje de Navidad', la cual fue cantada por el siempre recordado Diomedes Díaz.

Sin embargo, la melodiosa voz del guajiro, que llevó la canción a todos los rincones de Colombia, se apagó el 22 de diciembre del 2013. Tal y como indica la letra, no todas las familias viven la Navidad con el mismo sentimiento y, para aquel entonces, los parientes del cantante vivían amargura y desolación por la partida de un grande de la música vallenata.



(Siga leyendo: Tome nota: estos son los números millonarios de Diomedes Díaz).

'Mensaje de Navidad': Una historia de Rosendo Romero

La mayoría de grandes compositores de la música vallenata cuentan con una musa de inspiración para escribir éxitos, esas que logran llegar y tocar el corazón de los oyentes. Dado que la Navidad no siempre es sinónimo de felicidad, Díaz ha entonado una canción, cuya letra cuenta la historia de Rosendo Romero Ospino, ‘El poeta de Villanueva’.



Según Romero, autor de la pista, su intención era escribir un mensaje de Navidad a los seres queridos, pero su inspiración no fluía. Por esta razón, decidió buscar tarjetas navideñas para indagar más sobre esta época del año.



(No deje de leer: Con versos y cantos, rendirán tributo póstumo al eterno Diomedes Díaz).



A medida que iba leyendo, se daba cuenta de que existía una cantidad de mensajes inspiradores y atractivos para componer una canción. Pero, no solo fueron su musa, las tarjetas también hicieron que el compositor reflexionara sobre varios acontecimientos a lo largo de su vida.



“Eso me permitió meterme en mis propias navidades que fueron muy hermosas y otras no tanto, porque nosotros recibíamos de aguinaldo una bolita de inflar, un pitico de lata y un buñuelo”, recalcó Romero en entrevista con la emisora colombiana ‘Olímpica’.



(Lea también: La de Diomedes Díaz y otras tumbas de famosos con las que han ganado loterías).

"Que agradable reescuchar en estos dias prenavideños a Diomedes Diaz y Rafael Orozco, con "Mensaje de Navidad" y "Navidad"..Ambas de Rosendo"Chendo Romero" "El Poeta de Villanueva" pic.twitter.com/Owizc24WwZ — Jaime Perez Parodi (@PerezParodi) December 17, 2019

La canción 'Mensaje de Navidad' fue escrita principalmente para su tío Luis Ramón Ospino Campo, dado que se perdía las fiesta decembrinas por su ardua labor como campesino: “Se quedaba allá en la serranía lleno de tristeza y acompañado de la soledad”.



Con la letra vallenata, el creador de esta nostálgica melodía quiso aligerar la soledad de las personas que no podían pasar las navidades junto a su familia, mostrándoles que no solo se debe pensar en los momentos malos, los buenos también existen y hay que disfrutarlos.



“Que esta canción haya llegado a 40 años y que siga sonando como el primer día es un logro enorme. Son 40 años en que pude abrir un camino hacía un movimiento musical que no existía en la música vallenata y hoy, gracias a Dios, hay muchos compositores que le cantan a la Navidad”, concluyó Romero.

Más noticias

La nueva vida del niño que cantó ‘Mi burrito sabanero’; clama por ayuda



En video: así fue como Joe Arroyo le cantó 'Mi primera Cana' a Diomedes Díaz

Esposa de Martín Elías habla del accidente donde él murió: ‘Hay muchas mentiras’

‘Mamá Vila’, madre de Diomedes Díaz, se salvó de una bala perdida

La estatua que le hicieron a Silvestre Dangond, pero que ‘se parece a Luis Díaz’

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Tendencias EL TIEMPO