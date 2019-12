El mensaje de J Balvin por el paro nacional en concierto en Medellín

A las voces de descontento en medio del paro nacional que vive el país, que comenzó el pasado 21 de noviembre y ya completa más de una semana, se le unió la del artista de reguetón J Balvin, quien este sábado, en medio del concierto que tenía programado en su ciudad natal, Medellín, se refirió a la situación que vive el país.



El artista desde hace varios días había sido cuestionado por sus seguidores por no expresarse por la crisis que se vive en Colombia, la cual ya completa 11 días de movilizaciones en varios rincones.

En medio de la presentación, el artista se tomó unos minutos para dar su opinión sobre las manifestaciones sociales y le pidió al Gobierno Nacional que “por favor los escuche”.

“Que si están marchando es porque algo no anda bien. El pueblo me lo pide. Pido paz, pido amor, necesitamos que nos escuchen”, indicó J Balvin, quien además señaló que nunca pensó “que después de ser artista” se “iba a convertir en la voz del pueblo y es verdad. A veces tenemos tanto poder que nos escuchan más que a cualquier presidente”.



El cantante paisa, quien es uno de los más reconocidos representantes del reguetón en la escena nacional y mundial, indicó que Colombia necesita “apoyo en la educación, necesitan apoyo con la salud. Estamos cansados de la violencia. Este es un país de cultura, de paz, de amor, de tolerancia”.



“Hoy como José Álvaro Osorio Balvín hablo por mi pueblo, utilizo el nombre de J Balvin, para que el Presidente y el Gobierno escuchen a la juventud que está saliendo, porque si está saliendo es porque algo necesita”, afirmo el intérprete de ‘Con altura’ y ‘Mi gente’.

En las declaraciones, las cuales tuvieron gran acogida entre los asistentes al evento, el reguetonero señaló que se sentía muy “feliz por Medellín por el comportamiento que tuvimos estos días”.



Por último, el artista pidió hacer un minuto de silencio “por todo lo que ha pasado por la violencia, por las muertes de aquí y allá. Y no solo por los muertos de este momento, sino los muertos de tantos años que ha sufrido este país por culpa de la puta intolerancia”.



“Tengo la responsabilidad que cuando yo tenga mis hijos tengan un futuro mejor”, puntualizó el artista.

Este mensaje se une a los de otros músicos colombianos como Juanes, Carlos Vives, Aterciopelados, Adriana Lucía, Goyo, de ‘ChocQuibtown’, quienes se han manifestado en apoyo a la protesta social de forma pacífica.



El pasado jueves, Vives, durante su presentación en Bogotá en el Movistar Arena, también se refirió a la jornada de movilizaciones que se han registrado en los últimos días.



“Señor presidente ayúdenos con la corrupción. A mí no me invitaron a matarme con nadie. A mí me invitaron a decirle que es un derecho y que nos oiga y que oiga a la gente”, señaló el cantante samario.



El paro nacional comenzó el pasado 21 de noviembre, después de que diferentes sectores y organizaciones sociales lo convocaran para exigir cambios en las políticas sociales del presidente Iván Duque en relación a las reformas salarial y pensional, el cumplimiento de los pactos firmados con los estudiantes universitarios en 2018, la implementación a los acuerdos de paz con las Farc, el desmonte del Esmad, entre otros.

