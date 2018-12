Meme, selfi, viagra y sororidad, nuevas palabras del DRAE

Meme, selfi, escrache, sororidad o viralizar son algunas de las palabras nuevas que incorporó hoy el Diccionario de la Real Academia en su edición digital y que han sido presentadas por la académica Paz Battaner y el exdirector de la institución Darío Villanueva.

Además, anunciaron al jurista, escritor e historiador Santiago Muñoz Machado como nuevo director de la Real Academia Española (RAE), en sustitución de Villanueva, quien declinó presentarse a la reelección.



"Es un gran honor dirigir la Real Academia Española pero también una enorme responsabilidad. Se trata de una institución tricentenaria cuyo papel en la conservación de la cultura española es de la máxima transcendencia", dijo Muñoz Machado, citado en el comunicado.

El nuevo director, académico de honor de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, tomará posesión el 10 de enero próximo, señaló la RAE.



Por otra parte, otras de las modificaciones del Diccionario de la Lengua Española incorporan también la enmienda de acepción según la cual el feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia.



Asimismo, se ha añadido la acepción de la palabra "maltrato" el tratar con crueldad, dureza y desconsideración además de a una persona a un animal, o no darle los cuidados que necesita.



En total, se han incorporado al diccionario en línea de la RAE 2.451 modificaciones de las que 748 son adiciones, 1.680 enmiendas y 23 supresiones, frente a los 3.345 cambios producidos el pasado año, un descenso que, según Villanueva, se debe a que en diciembre de 2017 se presentaron las modificaciones de dos años de trabajo de los académicos.



Aunque la palabra 'escrache' comenzó a utilizarse hace años no ha sido hasta hoy cuando se ha incluido en el diccionario de la RAE, según explicó Battaner, responsable del diccionario, que destacó la influencia de los medios de comunicación en los cambios que experimenta la lengua.



Además de 'escrache', la palabra 'meme' aparece desde hoy reconocida por la Academia de la Lengua en una segunda acepción como "una imagen, vídeo o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet".



Y 'sororidad' es definida como "amistad o afecto entre mujeres" o "relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en su lucha por su empoderamiento".



La palabra 'viagra' también puede verse desde hoy en el diccionario de la RAE, al igual que 'viralizar' y 'viral' en su acepción referida a un mensaje o contenido que se difunde con gran rapidez a través de las redes sociales.



Y el término "humo" tiene una nueva acepción, la de cosa o hecho sin entidad o relevancia, que puede añadirse a la palabra vender para definir aquella acción de "tratar de convencer con palabras o argumentos carentes de sentido".



También se incorporan anglicismos puros como 'feedback', que deberá ser escrito en cursiva y que se define como retroalimentación o retorno en su acepción tecnológica.



Entre los tecnicismos, explicó Battaner, aparece ISO referida al sistema de regulación de calidad, y, entre los americanismos ha destacado la palabra 'ñeco', para referirse a una persona que ha perdido un brazo o una mano.



Estos cambios no están en la versión impresa del diccionario de la RAE sino que se incorporan anualmente al diccionario digital que consultan cada día miles de personas desde todo el mundo.





EFE Y AFP