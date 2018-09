Playlist: las 5 canciones más emblemáticas de Freddie Mercury

Si Freddie Mercury no hubiera muerto en noviembre de 1991, este miércoles estaría cumpliendo 72 años de vida.



El legado musical del británico fue tan amplio que hoy, 26 años después de su fallecimiento, sigue siendo todo un ícono del rock.

Por eso, en la fecha en la que se conmemora su natalicio, EL TIEMPO recuerda las 5 canciones más influyentes de Mercury junto con su banda, Queen.

Bohemian Rhapsody

I Want To Break Free

We Are The Champions

The Show Must Go On

I Want It All

