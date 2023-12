Megadeth abre segunda fecha de concierto en Colombia

Por éxito en Ventas: Megadeth abre una segunda fecha en el Movistar Arena de Bogótá. La banda, que anunció su regreso a Bogotá para ofrecer un concierto el 21 de abril de 2024, recibió una respuesta impresionante de sus fanáticos; las boletas se agotaron en tiempo récord, el primer concierto de la banda en 10 diez años en Colombia.

La segunda fecha de Megadeth en Bogotá será el 22 de abril en el Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale! se iniciará el 12 de diciembre, a partir de las 9:00 a.m.

Formada en Los Ángeles en 1983 por el legendario guitarrista y vocalista Dave Mustaine, Megadeth ha dejado una huella imborrable en la historia del thrash metal. Con más de 15 álbumes en cuatro décadas de carrera, la banda ha creado clásicos como "Peace Sells... but Who's Buying?", "Countdown to Extinction", "Youthanasia" y muchos más.



“Para nosotros ha sido muy emocionante poder confirmar la segunda fecha de Megadeth en el país, porque sabemos que son muchos los clientes y fans que se mueren por ver a la banda. Por eso, los que se quedaron sin boletas para la primera fecha, aún tienen tiempo para acceder a la preventa exclusiva de este gran concierto en su segunda fecha. ¡Los invitamos a que soliciten sus tarjetas de los Bancos Aval y dale! Y si ya las tienen, alístenlas para todos los conciertos que se vienen con #ExperienciasAval” aseguró María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval.

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale! comenzará el 12 de diciembre a las 9:00 am y se extenderá hasta el 14 de diciembre a las 8:59 am. La venta general estará disponible a partir del 14 de noviembre a las 9:00 am. Todos los métodos de pago serán aceptados y se podrán adquirir las entradas a través de TuBoleta.



Megadeth está listo para hacer historia en Bogotá y abre esta segunda fecha el 22 de abril para que nadie se pierda este histórico espectáculo del thrash metal.



