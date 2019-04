Así suena 'Medellín', la nueva canción de Madonna y Maluma

La espera para escuchar la canción de Madonna y Maluma, titulada Medellín, terminó.



La Reina del Pop hizo en sus redes sociales una cuenta regresiva para dar a conocer, por fin, la tan esperada colaboración, que es el primer lanzamiento del álbum 'Madame X' de la artista, que también incluye canciones junto a Anitta, Swae Lee y Quavo.



La canción, en la que Maluma canta en español, cuenta la historia de cómo Madonna estaba tomando una copa en Medellín, en medio de un sueño, mientras Maluma la seduce e intenta conquistarla.



"Tomé una pastilla y tuve un sueño. Volví a mis 17 años. Me permití ser ingenua para ser alguien que nunca había sido (...) Tomé un sorbo y tuve un sueño, me desperté en Medellín. El sol acariciaba mi piel, podría comenzar a ser otra", canta Madonna.





"Tranquila baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo.

Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aqui tengo un trono", le responde Maluma.



"Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora".



"Si sientes que hay un viaje en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Tú, tranquila, que estamos en Colombia".



Maluma también le dice a la estrella: "Si te enamoro en menos de un año, nos vamos pa' Medallo. Si te enamoro, aquí nos quedamos (...) nos casamos".



El video de 'Medellín', que se conocerá el 24 de abril, no incluye imágenes de la capital antioqueña, como se ha rumorado, pues fue grabado en Portugal.

En una entrevista concedida a Apple Music, la reina del pop confirmó que junto a Maluma no solo grabó la canción 'Medellín', sino también 'Bitch, I’m loca', la cual estará en su disco y podría estar incluida en el álbum del artista colombiano, que saldrá en mayo.

Maluma había dicho en sus redes sociales que: "Esto parece increíble, aún no lo puedo creer pero sí, es una realidad. El 17 de abril lanzamos nuestra canción llamada Medellín. Medallo en el mapa, parceros".

¿Cómo se logró esta colaboración?

Ambos artistas se encontraron en agosto de 2018, luego de la presentación del antioqueño en el escenario de los MTV Video Music Awards. En ese momento, Madonna le dijo a Maluma "estás listo para el siguiente nivel", lo que causó muchos comentarios en favor del artista colombiano.



Desde ahí surgió una amistad y decidieron grabar juntos dos canciones y el video de 'Medellín'.



Luego de esto, en febrero de este año, el reguetonero había confirmado en su cuenta de Instagram dicha colaboración musical, luego de que se hubieran filtrado imágenes de un video que se hizo viral publicado por el coreógrafo Marvin Gofin, en el que los dos artistas grababan en un estudio, en Los Ángeles, California (EE. UU.). Esta imagen, sin audio, se presentó como expectativa.

Pero tanto Maluma como Madonna despejaron las dudas e hicieron público, a través de las redes sociales, el trabajo que han venido realizando.



