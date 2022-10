Spotify celebra a Medellín como la cuna del reguetón en Colombia: ya abrió sus puertas Casa Spotify Medallo, una residencia abierta a creadores de audio emergentes. En ella podrán encontrar una programación diaria que incluye talleres, clases magistrales, paneles y showrooms con productores y personalidades reconocidas, pensados en impulsar y potenciar sus capacidades creativas.

Famosamente, la ciudad es la cuna del boom del reggaetón colombiano con estrellas como Maluma, J Balvin, Karol G y Sebastián Yatra, que han puesto a Medellín en el mapa como una capital de la música latina urbana. Esta escena abrió las puertas a la nueva ola de héroes locales representados por Feid, Ryan Castro y talentos que han formado parte del programa de artistas emergentes de Spotify Radar Andinos como Ovy on The Drums y Blessd, así como Farina, embajadora del programa EQUAL Colombia.

Salomón Villada, más conocido como Feid, Nació en Medellín y ahora reside en Miami. Foto: Foto: Universal Music

“Celebramos a Colombia por su riqueza cultural y musical que es reconocida a nivel mundial gracias a sus artistas, productores y compositores. Llegamos a Medellín para escuchar a artistas emergentes y creadores de audio con la meta de generar oportunidades de colaboración y de impulsar al talento local para alcanzar nuevas audiencias a través de nuestra plataforma. Queremos demostrarles que Spotify es su mejor aliado para lograr que más oyentes descubran su arte”, dijo Mia Nygren, directora para Spotify en Latinoamérica.

Ubicada en la Casa del Encuentro del Museo de Antioquia, la residencia Casa Spotify Medallo contará con la participación de artistas como Ovy on the drums, a artista y productor que estará en el panel inaugural “El Sonido de Medellín”, el 13 de octubre, a las 3:00 p.m. o Sky (famoso productor de J Balvin) que participará en Next Wave Medallo sobre los nuevos sonidos del reguetón.

