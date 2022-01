Un cantante forjado en los musicales llamado Marvin Lee Aday, mejor conocido como Meat Loaf, se asoció hace medio siglo a un compositor de alma wagneriana, Jim Steinman, y a un curtido roquero convertido en productor, Todd Rungren, para viajar desde las entrañas de la tierra hasta el olimpo del rock and roll, ese lugar que llora la muerte de Loaf, ocurrida este viernes.



Tenía 74 años. Siempre fue antivacunas y antimáscarillas. TMZ dijo que murió por complicaciones por el covid-19.

Eran aún tiempos legendarios: Bruce Springsteen había publicado en 1975 el álbum Born to Run y, de hecho, Todd Rungren reclutó a dos pilares de la banda del Jefe Springsteen: el teclista Roy Bittan y el baterista Max Weinberg, que se sumaron a otros músicos de Utopia, el grupo en el que tocaba el productor. A la par con Ellen Foley, perfecto contrapunto vocal en las partes de ‘chico y chica’ que sonaban del disco.



#Meatloaf era abiertamente antivacuna y antimascara. Y lo promovía en sus entrevistas. Hoy murió de Covid. https://t.co/iez107bWl7 — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) January 21, 2022

Se necesitaba un equipo con semejante pegada para acompañar el vozarrón de Meat Loaf, que retumbaba desde la escuela y que podía escuchar el entrenador que le puso el apodo, estuviera donde estuviera, todo un alarde en las composiciones nacidas del piano en llamas de Jim Steinman.

Dramático e inclasificable, el disco, Bat Out of Hell, tuvo que recorrer un largo camino hasta su publicación en 1977. Las discográficas no entendían la ambición del proyecto de encerrar en un solo disco una especie de ópera rock que comenzaba con un tema de casi diez minutos.



Meat Loaf nunca olvidó a cuántas puertas tuvieron que llamar antes de que un sello independiente, Cleveland International Records, se mostrara dispuesto a publicarlo.



Para envolver tan ambiciosa obra hacía falta una de esas portadas llamadas a convertirse en icono del rock. Lo logró el famoso ilustrador Richard Corben, que dibujó una especie de Conan el Bárbaro que sale lanzado como un cohete desde las profundidades de un cementerio cabalgando en una moto hacia el cielo.



Tras su largo proceso de gestación, el debut discográfico de Meat Loaf triunfó de manera inmediata. Y en los años sucesivos llegaría a despachar más de 40 millones de copias en todo el mundo, hasta convertirse en uno de los diez discos más vendidos de la historia.



En pleno estallido del punk, los excesos y grandilocuencia de Bat out of Hell iban en sentido contrario, pero fueron acogidos con devoción por el gran público.



Fue el triunfo de aquel niño con sobrepeso al que acosaban en la escuela; del visionario que soñaba con cantar sus escapadas en mitad de la noche. Y de un grupo de músicos que se atrevió a viajar contracorriente más allá de los formatos convencionales.

Fue un artista que rompió esquemas. Foto: EFE

La obra maestra de Meat Loaf tuvo continuación en otras dos entregas, hasta completar una trilogía en 2006 con Bat Out of Hell III: The Monster is Loose.



Pero el momento de gloria de aquel álbum de debut fue irrepetible. En realidad, Meat Loaf ya había alcanzado el olimpo del rock, y ya nadie lo sacaría de allí. Como cantaba en Heaven can Wait, uno de los temas más recordados de Bat Out of Hell: “Todos los dioses bajarán aquí para cantarme y su melodía me hará volar”, dando un poderoso mensaje que suena relevante con su partida.



EFE

