El reputado contratenor congoleño Serge Kakudji está en Colombia como profesor de canto vocal y de actuación del proyecto #ColombiaHechaÓpera de la fundación Kitambo. Durante una semana ha trabajado en la Capital con 27 cantantes líricos seleccionados en la convocatoria que se hizo a comienzos de año en Cali, Popayán, Medellín, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Tierra Bomba y Bogotá.Kakudji aprovechará su estadía para ofrecer un concierto este viernes, en la Galería La Cometa.

El contratenor cuenta que descubrió la ópera en la televisión del Congo, en un idioma que no entendía, cuando tenía 7 años. Así que buscó hacer parte de la coral Los Trovadores de Lubumbashi. Se ganó el entusiasmo de la crítica y el público en el Festival New Crowned Hope de Viena de 2006 cantando extractos de Mozart en The Dialogue Series: Dinozord III del coreógrafo Faustin Linyekula.



Luego se formó en el Institut supérieur de Musique et de Pédagogie en Namur, Bélgica, y en el Conservatoire Nationale Régionale de St. Maur-des-Fossés en Francia. Compuso e interpretó ‘Likembe Opera’, la primera en lengua africana swahili y ‘Coup Fatal’ con el coreógrafo Alain Platel.



Mantiene vivas sus raíces africanas así que pasa con facilidad del repertorio europeo a la música africana, con orquesta y con piano. Por eso, con su compañía Likembe, que creó en 2019, Serge Kakudji sigue abriendo diferentes dominios artísticos. El artista aprovechó para compartirle a EL TIEMPO sus secretos musicales en nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿A qué sitio va para inspirarse?



A la montaña



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



En el Repertorio de la Flauta Mágica “Ach Ich Fühl’s”, papel de Pamina. Pero no lo he podido interpretar excepto si fuera un día como travesti.



¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



Cuando estoy ensayando para un papel, repito también bajo la ducha. Más que todo el repertorio barroco.



¿A qué cantante o artista de la música culta imitaba cuando era niño?



Imitaba el gran artista congoleño Papa Wemba



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El piano. He aprendido las bases pero me hubiera gustado poder tocarlo mejor.

¿Qué canción lo hace llorar?



Es como sacudir un árbol de mangos, muchas canciones. Pero me conmueve una canción de mi composición ‘Ni kwetu’.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Jessye Norman



¿Beethoven o Mozart?



Ni uno ni el otro. (Risas) Más Mozart porque de Beethoven no canto nada.



¿Cuál es su top 5 de canciones?



‘Erlkönig’, de Schubert; ‘Vedro con mio diletto’, de Vivaldi; ‘Lascia ch’io pianga’, de Händel; ‘Earth song’, de Michael Jackson, y ‘La petite sirène’, de Francis Gabrel.

¿Recuerda qué canción le cantaban cuando era niño?



Ya no me acuerdo pero probablemente muchos porque cantaba todo el tiempo.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



‘Der Erlkönig’, de Schubert.



¿Qué canción no se cansa de oír?



‘La Bella Noeva’ (Anónimo del siglo XVII)



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Un recital en el Museo Bellevue a Bruselas

¿Qué otros géneros musicales le gustan, aparte de la música clásica?



Muchos estilos, entre otros rumba congoleña, música latina, R&B



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva?



Mar, viento y fuego/tierra. Cuando voy a la montaña o cuando voy donde nunca he ido, siempre hay un momento en que me quito mis zapatos, escucho la tierra y sus vibraciones. A veces hablo con el viento, cuando llego a un lugar desconocido donde voy a quedarme un tiempo… para conectarme y pedir permiso para conectarme (no es magia). Cuando digo que me gusta la Montaña es porque es un lugar donde puedo vaciarme. Parar de trabajar, no pensar y parar todo lo que pasa. Para vaciar mi cabeza.