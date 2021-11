Maykel Osorbo: el rapero cubano que ganó dos Grammy desde la cárcel

El rapero cubano Maykel Castillo, el Osorbo, fue galardonado con dos premios en la gala de los Grammy Latinos el pasado jueves en Las Vegas, sin embargo, no pudo asistir a la premiación por permanecer preso en una cárcel en Cuba. La canción “Patria y vida”, un tema en oposición al gobierno cubano fue premiado como: Mejor Canción Urbana y Canción del año.

Lo que pudo ser una noche de celebración entre amigos y familia se convirtió en controversia. Castillo es el primer artista en la historia de los Grammy en ganar dos premios y no poder recibirlos por permanecer preso. Además, personas cercanas al artista y su familia han denunciado que se encuentra “en un delicado estado de salud”.

(Lea también: El emotivo discurso de Juliana Velásquez, ex Club 10, tras ganar un Grammy)

“Patria y Vida” el tema interpretado por el rapero en conjunto con Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes del dúo Gente de Zona, y Descemer Bueno, se ha convertido para muchas personas en un himno de lucha contra el gobierno cubano luego de que estallaran las protestas en Cuba el 11 de julio.

La canción de principio a fin denuncia las injusticias del gobierno cubano y pide cambios. “No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida”, señala la letra.

En octubre de este año Anamelys Ramos, miembro del opositor Movimiento San Isidro (MSI) denunció que pudo saber que el Osorbo se encontraba en una celda de castigo por un audio que grabó en prisión en el que el artista denuncia la poca posibilidad de tener un juicio justo.

“Soy un preso político sí, soy un preso de consciencia sí, y estoy preso en Cuba por una canción que inspiró a un pueblo", dijo el integrante del Movimiento San Isidro.

(Le recomendamos: Evaluna y Mon Laferte lucieron sus vientres en los Latin Grammy 2021)

Maykel Castillo Pérez de 37 años es un rapero que ha pasado gran parte de su carrera artística denunciando las situaciones políticas en Cuba y es un referente de crítica en este país. Creció sin padres en un barrio de La Habana y empezó a interpretar rap desde muy joven cuando descubrió que tenía talento y un propósito.



Así comenzó una carrera artística que le cambió la vida. En 2018 decidió organizar un concierto en oposición a la censura al llamado Decreto 349, que buscaba regular la expresión cultural ante la nueva realidad económica cubana, por lo que terminó preso por año y medio.

Letra de la canción "Patria y vida"

Y eres tú mi canto de sirena

Porque con tu voz se van mis penas

Y este sentimiento ya está añejo

Tú me dueles tanto aunque estés lejos



Hoy yo te invito a caminar por mis solares

Pa' demostrarte de que sirven tus ideales

Somos humanos aunque no pensemos iguales

No nos tratemos ni dañemos como animales



Esta es mi forma de decírtelo

Llora mi pueblo y siento yo su voz

Tu cinco nueve yo, doble dos

Sesenta años trancado el dominó



Bombo y platillo a los quinientos de la Habana

Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama

¿Qué celebramos si la gente anda deprisa?

Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa



Todo ha cambiado ya no es lo mismo

Entre tú y yo hay un abismo

Publicidad de un paraíso en Varadero

Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron



tu cinco nueve, yo, doble dos

(Ya se acabó) sesenta años trancado el dominó, mira

(Se acabó) tu cinco nueve, yo, doble dos

(Ya se acabó) sesenta años trancando el dominó



Somos artistas, somos sensibilidad

La historia verdadera, no la mal contada

Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada

A punta de pistola y de palabras que aún son nada



No más mentiras

Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas

Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida

Y empezar a construir lo que soñamos

Lo que destruyeron con sus manos



Que no siga corriendo la sangre

Por querer pensar diferente

¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes?

Si mi Cuba es de toda mi gente



ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio

(Ya se acabó) ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo

(Se acabó) y no tenemos miedo, se acabó el engaño

(Ya se acabó) son sesenta y dos haciendo daño



Allí vivimos con la incertidumbre del pasado, plantado

Quince amigos puestos, listos pa' morirnos

Izamos la bandera todavía la represión del régimen al día

Anamel y Ramón firme con su poesía



Omara Ruiz Urquiola dándonos aliento, de vida

Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo

Y el mundo 'tá consciente

De que el movimiento San Isidro continua, puesto



Seguimos en las mismas, la seguridad metiendo prisma

Esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma

Ya sa' tu revolución maligna, soy Funky style, aquí tienes mi firma

Ya ustedes están sobrando, ya no le queda nada, ya se van bajando

El pueblo se cansó de estar aguantando

Un nuevo amanecer estamos esperando



Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos

Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó, mira

Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos

Ya se acabó, sesenta año trancando el dominó



Patria y vida

Patria y vida

Patria y vida

Sesenta años trancado el dominó

Compositores: Beatriz Luengo González / Descemer Bueno / Alexander Hernández Delgado / Randy Martínez Amey Malcom / Yadam González / Manzanares Yotuel Omar Romero / Eliexer Márquez Duany / Maykel Castillo

REDACCIÓN EL TIEMPO

Encuentre también en Música y Libros

- Morat: de tocar en bares a llenar tres veces el Movistar Arena



- Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian su separación



- Camilo Echeverry encabeza las nominaciones al Grammy Latino 2021