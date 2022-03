En el último tiempo, Mauro Castillo ha visto cómo la vida recompensa sus esfuerzos. En la película 'Encanto', en la que le da la voz al personaje de Félix, también cantó 'No se habla de Bruno', con Carolina Gaitán y en la que también participaron Olga Lucia Vives, Juanse Diez, Isabel Garcés y Daniela Sierra.



Esa canción ha sido una de las más exitosas de la película, viral en todas las redes mundiales, ha hecho que músicos se reten y que gente del común la cante y hasta la analice.



Pero hay más: la canción alcanzó el primer lugar de la lista ‘Hot 100′ de Billboard, un hecho que para Castillo no pasó inadvertido, por el ser primer afrocolombiano en estar en esa posición y, como él mismo dice, "con un chachachá".

Ahí no termina todo. En la gala del Óscar del 27 de marzo, Castillo y Carolina Gaitán fueron invitados a cantar 'No se habla de Bruno', así la canción no esté nominada al premio, como sí ocurre con 'Dos oruguitas'.



Es, además, un hecho inédito para el país: esa noche, tres colombianos cantarán, pues Sebastián Yatra interpretará 'Dos oruguitas', nominada a mejor canción original.



La voz que le dio a Félix tiene que ver con Castillo: el personaje es un alegre afro al que le gusta disfrutar la vida. En la película, el personaje es panzón, esposo de Pepa y tío político de Mirabel. No tiene ningún don, porque no es de la familia Madrigal y realmente no le importa.



Mauricio Castillo Silva nació en Cali el 6 de junio de 1978 y desde niño decidió que quería salir adelante más allá del racismo. “Lo mío fue estudiando. Dentro de mí estaba escoger entre el discurso guerrerista a la hora de hablar de los derechos de los afros o prepararme para ser un ejemplo con lo que hago”, le dijo a este diario recientemente.



Él se quedó con este último punto: “Mi activismo es distinto y todos los días me curo. Trabajo para ser inspiración”. Y lo ha sido y ahora lo es mucho más.



Aunque Castillo aún no ha hablado de estar en la gala del Óscar, a esta ceremonia seguro llegará pensando en sus padres, María Teresa Rivas, con orígenes en Nariño, y Hugo Castillo, de Puerto Tejada, que viven en la Cali que él adora y la que va, al menos, dos veces al mes.

Su mamá oye música clásica: Mozart, Beethoven, Vivaldi, pero también le gusta Rocío Dúrcal y Ana Gabriel. Su papá ha sido salsero y el toque roquero se lo dieron unos tíos aficionados a Pink Floyd.



Este caleño, que ahora vive en Estados Unidos con su familia, brillará en la gala del Óscar, con Carolina Gaitán y Sebastián Yatra. No sabemos cuándo volveremos a tener una noche de tanta gloria para Colombia con tres importantes artistas en un mismo escenario.