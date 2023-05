Por primera vez en la historia de la industria editorial colombiana un libro deportivo –sobre el tema del fútbol, particularmente– ha alcanzado los primeros lugares en los listados de ventas.

'El mejor equipo del mundo' (editorial Planeta), escrito por Mauricio Silva, editor de la revista BOCAS, narra la historia del Club Deportivo Los Millonarios entre 1949 y 1953, y se ha convertido en un fenómeno literario: fue uno de los títulos más vendidos en la FILBo 2023, alcanzó la semana pasada el primer puesto en ventas en la categoría de no ficción (según el listado de la Librería Nacional que publica El TIEMPO) y acaba de publicar su tercera edición, en tiempo récord, si se tiene en cuenta que fue presentado el pasado 29 de abril.



¿Esperaba este éxito con El mejor equipo del mundo?

Ni por las curvas. Todos los que publicamos libros soñamos con pegar un hit de este tipo pero, la verdad, pensé que este relato, que habla del Millonarios de hace 70 años, solo le iba a interesar a un grupo determinado de gente. Sin embargo, la hinchada azul respondió tan desbordadamente que lo convirtió en best seller. Pero no solo ellos, hinchas de otros equipos también lo han adquirido, lo han leído y me lo han hecho saber, incluso de otros países. Creo que esto tiene que ver con que rescaté un bellísimo capítulo de la historia del fútbol colombiano, latinoamericano y mundial que no se había contado en su justa dimensión. Y, claro está, también ayudó el momento deportivo de Millos.

(Tal vez quiera leer: Alessandro Basile es el nuevo director general del Festival de Cine de Cartagena)





¿Cómo explica que por primera vez un libro deportivo sea el más vendido en Colombia?

A finales del siglo pasado había muy poca literatura deportiva. En este siglo ha habido una explosión del género y eso es porque los hinchas de hoy, particularmente los del fútbol, ya vienen con una cultura literaria adquirida. Eso ya hace parte del fetiche. Creo, además, que en Colombia falta mucho por publicarse, especialmente en el campo de la revisión histórica y deportiva. Estoy seguro que otras plumas contarán capítulos importantes de nuestro fútbol, como, por ejemplo, la loquísima y épica Copa Libertadores del Once Caldas.



¿Cuáles son las historias de su libro que cree que atraparon a los lectores?

Muchas. Pero creo que son cinco ejes. Lo primero, comprobar que Millonarios fue el mejor equipo de fútbol del mundo entre 1949 y 1953. Lo segundo, que en ese equipo, que ganó cuatro Ligas, una Copa Colombia y la Pequeña Copa del Mundo, brillaron los dos mejores jugadores del planeta de aquellos tiempos: Adolfo Pedernera (el mejor de los años 40) y Alfredo Di Stéfano (el mejor de los 50). Lo tercero, que esa máquina, a la que llamaron El Ballet Azul, fue el símbolo de una ‘liga pirata’ que fue desafiliada por la FIFA. Lo cuarto, que ese combo fantástico giró por Latinoamérica y Europa y, en medio de eso, goleó al Real Madrid en sus Bodas de Oro y en su casa. Y quinto, que no es menor, que en ese marco se dio la rocambolesca transferencia de Di Stéfano, de Millos al Real Madrid, que es la más importante en la historia del fútbol mundial y que es un capítulo de la pelota digno de una novela de espionaje.

Facebook Twitter Linkedin

Carátula del libro. Foto: Editorial Planeta

(Le puede interesar: Juliana Reyes es la Donna de ‘Mamma Mia!’)



¿Es cierto que en la investigación de este libro tardó algo más de dos años y medio?

Así es. Felipe Valderrama me ayudó en esta investigación. Sin él no hubiera podido hacerlo. Hace cuatro años empezamos con la recopilación del material gráfico: el libro trae de más de 250 fotografías, la gran mayoría inéditas. Luego, estuvimos dos años y medio entre los archivos y las llamadas a los familiares de los protagonistas (que están todos muertos), los historiadores, los académicos y los periodistas, todo para rearmar esta historia que sucedió hace más de 70 años. Entonces, no sólo ratificamos la veracidad de la leyenda de El Ballet Azul, sino que redescubrimos un anecdotario divertidísimo.



Hizo que su adorado Millos volviera a ser el mejor equipo del mundo…

Millos no es el mejor equipo del mundo, Millos fue el mejor equipo del mundo entre 1949 y 1953. Y eso es lo que demuestro en este libro. Ahora, me parece bellísimo que los hinchas de Millos hayan acogido con mucho cariño ese título, incluso con un trapo gigantesco que desde hace unas semanas cuelgan en El Campín. Me encanta que quieran decirlo a los cuatro vientos, porque por ahí se empieza para volver a serlo. ¿Por qué no? Déjennos soñar.

Más noticias