Talento colombiano para un videoclip de música anglo 

Justo antes de que se desatara la alerta por el coronavirus en Colombia, a Matt Simmons se le presentó la oportunidad perfecta para grabar un video de su reciente sencillo Cold, pues el talento audiovisual colombiano le hizo ‘ojitos’ al cantante para llevar a cabo la producción.



El artista de California, muy conocido por su éxito musical Catch and Release, habló con EL TIEMPO para contar cómo fue la aventura de grabación en medio de la tormenta y del frío de la sabana bogotana.

No es tan común que artistas extranjeros venga a Colombia a grabar productos audiovisuales ni mucho menos que solo trabajen con personal colombiano, pero este fue el caso del cantautor Matt Simons.



A principios de de año, Simons le presentó al mundo su más reciente sencillo Cold y para el videoclip de la canción la disquera le ofreció al artista una serie de locaciones y equipo audiovisual en distintos países.



“Vi las opciones y me llamó la atención trabajar en país latinoamericano, pues ya habíamos grabado antes en Europa y en otras partes del mundo, pero quería probar algo diferente”, confesó el cantante.



El video se hizo a las afueras de Bogotá bajo la dirección de los colombianos Juan Diego Escobar Alzate y Luis Enrique Vanegas Obando, quienes contaron con un equipo de producción nacional, desde personal de maquillaje hasta técnicos de edición de color.



Jim Muñoz y Rose Mosquera, actores nacionales, protagonizaron una ‘fría’ historia de desamor para dar sentido a las letras escritas por Simons, Sean Myer y Ferras Alqaisi para la canción.



“¿Cuándo te volviste tan fría?”, traduce al español un fragmento del sencillo, “el cual nació de la experiencia y las aventuras”, afirmó el artista.

De hecho, los días en que Simons vino a la capital colombiana, la lluvia y el frío que caracteriza normalmente a la ciudad le dieron un poco de problemas a la producción.



No obstante, “la temática del vídeo, la letra y el clima encajaron bien”, contó con risas Simons.



Aunque este californiano nunca había estado en Colombia, ahora espera volver y encontrarse con el público del país en alguna presentación en vivo.



“Sería estupendo volver para dar conciertos y conectarme más con mis fanáticos colombianos”, afirmó.



Este músico de 33 años ha estado activo en la industria desde el 2010 cuando lanzó su primer ‘EP’ o ‘tema extendido’ Living Proof, para luego publicar su primer álbum Pieces (2012), seguido de 2 trabajos discográficos completos, Catch and Release (2014) y After the Landslide (2019).



Asimismo, cuenta con otros dos ‘EP’, When the Lights Go Down (2016) y Cold (2020). Este último como complemento de su sencillo con el mismo nombre.

VALENTINA SÁNCHEZ R.

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET