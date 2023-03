Han sido muchos los nombres que se han barajado entre el público seguidor de Foo Fighters, sobre el mejor baterista que podría tomar el lugar que dejó el fallecido Taylor Hawkins en la célebre banda de rock.

Por ejemplo, el tabloide inglés The Sun, decía que un candidato posible sería Atom Willard, ex miembro de Angels & Wizards. Otro de sus candidatos sería Matt Cameron, ex integrante de la banda Pearl Jam.



The Sun afirmaba que la agrupación había estado trabajando con varios músicos durante varios meses, con miras a definir a su nuevo integrante y que “Matt y Atom son los favoritos para tocar la batería en los conciertos”.



Incluso llegó a decir que era muy posible que ambos bateristas rotaran en las presentaciones.



Sin embargo, Cameron negó esta historia a través de su Instagram: “Para su información, los rumores son falsos, no me he unido a los Foos”, escribió.

Willard, por su parte, se ha mantenido en silencio. Sin embargo, otros medios dan casi por seguro que el baterista que acompañará la gira de la banda -a su regreso de los escenarios tras la muerte de Hawkins ocurrida en Bogotá, en marzo del 2022- será Josh Freese, aunque sin confirmación definitiva.



REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET