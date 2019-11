'Más futuro que pasado': el álbum de Juanes que viene en camino

Elegido como Persona del Año 2019 por el Grammy Latino, lo que conlleva toda una noche de homenaje por parte de la industria de la música, en la antesala a la premiación, Juanes no podría tener mejor escenario para lanzar su nuevo álbum.

Este trabajo discográfico se titulará 'Más futuro que pasado' y verá la luz el próximo 22 de noviembre.



En otras épocas de la forma de hacer música, el artista preparaba con celo -casi a escondidas- sus canciones, para presentarlas en un álbum que una vez estaba hecho empezaba a soltar uno por uno los temas que lo componían.



Pero, este trabajo -en contraste- ya tiene el sello de los nuevos tiempos que corren: varias de las canciones del álbum han ido abriéndose camino a lo largo del último año y la edición -junto con otras que están por conocerse-. Así que los seguidores del cantante antioqueño ya conocen algunos de los sonidos que integra este nuevo álbum.

En la comunicación que confirmó la fecha de lanzamiento del álbum, se anuncia que en este, la superestrella colombiana, hace una "celebración de los ritmos más reconocidos y contagiosos de Latinoamérica".



Como ejemplo, el público tiene a La plata, la canción con aires de vallenatos, grabada en colaboración con Lalo Ebrat, que le valió una de sus tres nominaciones al Grammy Latino este año. Justamente, se refiere a ese tipo de experimentación sobre ritmos que identifican el continente.

Juanes, ganador de 23 Grammy Latinos y dos Grammy, esperará a conocer no solo los resultados de la máxima ceremonia de la música latina, que se realizará el 14 de noviembre, sino a que pase la emoción de ser la persona del año para concentrarse en la maratón promocional que representa poner un nuevo álbum a disposición del público.

Otra de las canciones del álbum es Pa'dentro, que el año pasado también fue ganadora de uno gramófono latino. Por supuesto, su canción Quererte mejor, en la que hace dúo con Alessia Cara como artista invitada, por la que también está nominado ese año, estará presente.



Y para cereza del postre: Bonita, la canción que grabó con Sebastián Yatra, el nuevo tema que, justamente presentarán ambos artistas en la ceremonia, también integra este trabajo musical.

Otro de los rasgos distintivos de Más futuro que pasado es el impulso creciente que Juanes está dándoles a artistas y productores nuevos. Entre otros de sus invitados están Crudo Means Raw, Christian Nodal y Fuego. Por otro lado el artista colombiano fue coproductor de la mayor parte del trabajo musical, en equipo con Rafael Arcaute, Tainy, Luis Salazar, Ily Wonder y otros profesionales.



Sobre el álbum, el cantante le dijo a Billboard: "Siempre he tratado de mezclar diferentes mundos musicales; rock con música que me encanta y que escucho: la música de Colombia, como la cumbia, el vallenato y la guasca. Durante los últimos cinco años, he tenido la oportunidad de trabajar con productores más jóvenes. Ha sido interesante experimentar con cosas como la incorporación del dembow en mis canciones. Pero más allá de intentar hacer reguetón, lo que puedo hacer es traer elementos de ese género a mis canciones de una forma orgánica y efectiva. Quería mezclar folclor y rock con algo de lo que oímos hoy en día –pop, ritmos urbanos. El disco tiene bastante de eso; es un disco para bailar y divertirse”.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET