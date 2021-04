2.000 compositores de canciones de famosos piden mejor remuneración

Más de 2.000 compositores y artistas, entre los que se encuentran autores de temas que han interpretado Shakira, Dua Lipa y Sam Smith, han firmado una carta abierta dirigida a las discográficas para reclamar una remuneración más justa.



Un tema que alcance 100.000 reproducciones en un servicio de "streaming" no cubre "el precio de un café" para su autor, indica la misiva, que subraya que "la industria discográfica ha vivido un enorme impulso en cuanto a sus ingresos, pero los beneficios para los compositores se han desplomado".

Entre los firmantes del texto destacan Autumn Rowe, que ha escrito temas para Dua Lipa, Kylie y The Saturdays; Jimmy Napes, autor de canciones de Sam Smith, Madonna, Stormzy y Taylor Swift, o Steve Mac, creador de temas para Shakira, Ed Sheeran, One Direction y Calvin Harris.



La iniciativa ha sido impulsada por la asociación británica de músicos profesionales The Ivors Academy. Los autores piden que los compositores de un tema que no participan en la grabación reciban un mínimo de cuatro puntos porcentuales de los ingresos netos que acumule la canción.



También exigen que un compositor que trabaje con un intérprete en la elaboración de su repertorio reciba un salario de al menos 75 libras (86 euros, 104 dólares) por día. "Necesitamos un modelo de compensación sostenible para los autores de música, que reduzca el riesgo de que los compositores abandonen el negocio o bien tengan que buscar un segundo trabajo", señala la carta.



"Todos sabemos cuánto depende de los compositores, no solo en cuanto a las canciones, sino también en cuanto a inspiración y desarrollo en el marco de la industria de la música contemporánea (...) Estos creadores asumen una enorme inversión personal y profesional con cada artista que llama a su puerta", agregan los autores en su misiva.



EFE

