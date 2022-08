Carl Lucas, a veces llamado Power Man, pero probablemente más conocido como Luke Cage, es uno de los personajes más interesantes del street-level de Marvel y, gracias a su paso por las series de Netflix, cada vez más gente lo conoce.

En términos simples, se trata de un héroe de barrio, dotado en virtud de un experimento secreto de una piel virtualmente invulnerable, lo que lo convierte en un temible vigilante que protege las calles de Harlem.



Cage, un héroe afroamericano que llegaría a integrar las filas de The Defenders, The New Avengers y The Thunderbolts, es la pareja de Jessica Jones, una detective privada con superfuerza, con quien tiene una hija.

Facebook Twitter Linkedin

Portada del tomo de la colección en

el que Luke Cage encara nuevas aventuras. Foto: Marvel

En el tomo que marca su entrada a la colección Marvel RED, Luke Cage protagoniza dos historias, de nuevo en la fórmula de unir un arco clásico con uno moderno.

El primer arco que hallamos es una historia en la que Cage lucha junto a Danny Rand, Iron Fist. Chris Claremont escribió los guiones y John Byrne se hizo cargo de la ilustración. Es un momento importante en la saga, porque marca la primer vez que Cage hace una dupla, un preámbulo de su futura integración a equipos de héroes, después de casi 50 números en solitario.

La segunda parte del libro se ocupa de revivir un arco escrito por John Arcudi y dibujado por el talentoso dúo de Eric Canete y Pepe Larraz, que sitúa a Cage en los New Avengers de Brian M. Bendis. Es decididamente más amigable que la anterior, con un trazo más acorde con sensibilidades modernas, pero su historia no es memorable y se empieza a olvidar tan pronto se cierra el libro.



Lo que sí es memorable es Cage, con su personalidad y su fuerza. Casi treinta años separan estas dos historias, pero ambas crean un retrato apropiado a un héroe único en su clase.



WILSON VEGA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@WilsonVega

Otras noticias de Cultura