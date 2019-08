Doctor Strange: el superhéroe que juró proteger el planeta

A diferencia de los demás superhéroes de Marvel, el Dr. Stephen Vincent Strange, o Dr. Strange, tiene la responsabilidad de proteger el mundo de nuestra realidad y las otras dimensiones alternas, así como de las amenazas mágicas y místicas que perturban la paz de la Tierra.



El hechicero supremo llegó a los cómics en 1963, cuando Stan Lee y Steve Ditko decidieron ‘afectar’ el plano de la realidad. Así, Doctor Strange contribuyó a que Marvel se convirtiera en un ícono importante de la revolución cultural que caracterizó la década de los sesenta.

Por supuesto, el imponente personaje y la psicodelia de sus movimientos, capaz de transportarse a otras dimensiones, apenas dan cuenta del impacto que generó y que convirtió las ilustraciones de Ditko en la portada del álbum de Pink Floyd A Saucerful of Secrets (1970) y el libro de hechizos del personaje, The Lesser Book of the Vishanti (1977), publicado por la maga wicca Catherine Yronwode.



El resultado es esta historia, sin spoiler, llena de juramentos y de luchas, pero no de las que se resuelven al mejor estilo Marvel. Más bien se trata de toda una creación espacio-temporal en la que Strange se encarga de mantener la paz en un universo en guerra.



La colección



Doctor Strange, el juramento es la entrega de esta semana de la Colección definitiva de novelas gráficas Marvel, que se puede adquirir con EL TIEMPO y está conformada por 60 libros de tapa dura que recopilan los más importantes arcos de la historia de esta, la casa de los héroes.



Algunos de los tomos esenciales que integran esta colección son Spider-Man: volviendo a casa, Capitán América: el soldado del invierno, Planeta Hulk, Invasión secreta, X-Men: días del futuro pasado y Guerra civil, entre otros.



El costo total es de 1’761.000 pesos. Los suscriptores de EL TIEMPO la pueden adquirir por 1’399.000 pesos llamando al 4266000 (opción 3) en Bogotá o a la línea gratuita 01 8000 110 990. También, ingresando a tienda.eltiempo.com/marvel.