Así suena la culpa según Martina La Peligrosa

A Martina La Peligrosa la bautizaron dos veces. Aunque su nombre es Marta Liliana López, su abuelo le puso el nombre de Martina La Peligrosa casi cuando nació, dice ella que por el personaje de una telenovela que pasaban por televisión.

“Cuando yo nací era 1986, y el nombre de Martina se perdió con los años. En el momento de lanzar mi carrera como solista, en el 2013, me acordé de que solo mi abuelo me llamaba así. Entonces me dije: ‘Quiero ser Martina La Peligrosa’, y lo adopté como nombre artístico”, cuenta la artista que hoy estrena la canción Tu culpa.



Justamente, cuatro años atrás, la cantante se daba a conocer con una producción titulada La peligrosa. “En el 2014 llegaron otros proyectos –recuerda–, uno en televisión. La gente me ha venido conociendo a través de las redes sociales. Es un camino muy divertido e interesante”.



Tu culpa será el abrebocas de un álbum que apenas se está cocinando. Sin embargo, también representa una nueva imagen y más baile y fiesta, un distintivo de Martina desde el comienzo; como ejemplo, basta recordar el video de su éxito Como la mañana.



En un encuentro con un grupo de seguidores suyos en EL TIEMPO, confesó que la canción fue escrita con “un poco de rabiecita”.

“Es inevitable que escriba canciones que tienen que ver un poco con mi vida –les dijo–. Son muy personales mis canciones, pero me di cuenta de que Alma mía fue un disco bastante melancólico, de letras duras, un poquito despechadas. Y me pregunté dónde está la otra parte de Martina La Peligrosa”.



Tu culpa fue la respuesta. Fue una composición en conjunto: Martina, Lalo Ebratt y Miguel Ospino se reunieron a trabajar en ella. “Fue fluyendo ese sentimiento de rabiecita en una canción que obviamente, tendrá muchas dedicadas”, contó Martina.

En el ritmo, sus seguidores reconocieron un coqueteo mayor con los temas urbanos, incluido algo de reguetón.



“Yo soy de la vieja escuela de la música –dijo Martina al respecto–. Aunque me gustan los ritmos nuevos y electrónicos y han influenciado mi música, vengo de componer con guitarra y piano. Pero en esta ocasión me tocó empezar desde el ritmo; por eso Tu culpa es una canción tan rítmica. El bit nos fue llevando para ese lado... o los tres estábamos amargados ese día”.

En entrevista con EL TIEMPO, Martina profundizó más en la evolución de sus composiciones: “Me he encontrado con muchos géneros y sonidos que me han marcado. Creo que uno tiene que evolucionar y cambiar, pero sí conservar la esencia de lo que es. Esta canción es la mezcla entre ritmos nuevos, esos bits electrónicos y afrobits con elementos del Caribe y champeta. A través de estas influencias hemos encontrado el camino”.



¿Qué significa para usted la champeta?

​

El primer paso de mi carrera. Mi primera canción de hace cuatro años, La peligrosa, tenía todos los elementos de la champeta y le metí algo un poquito más romántico, más rosadito. Pero ha sido muy importante, la gente me identifica con ella, así que no quiero dejar de lado lo que tanto me ha influenciado.



¿Qué más puede adelantar del álbum?

​

No es mucho lo que puedo decir del álbum, porque todavía no está listo. Este es el primer sencillo. Vienen muchos bits, me quiero enfocar mucho en la música que haga vibrar, que haga bailar, que haga divertir a la gente, así que es bueno explorar todo ese lado rítmico que es tan importante para mí.



¿Cómo es tener a su hermana Adriana Lucía entre sus colegas?



Le debemos un gran porcentaje de eso a la tierra y al hogar donde crecimos. Somos tres hermanos que llevamos muchos años haciendo música juntos.



¿Qué es para usted lo mejor de ser artista?



Creo que lo mejor es que somos influenciadores natos, tenemos la posibilidad de estar frente a mucha gente en el escenario; también es una responsabilidad. Así que disfruto cada vez que tengo la oportunidad de pisar un escenario. Nací para esto y siento la necesidad de brindarle siempre lo mejor a la gente.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Lilangmartin