Martin Garrix llega a Bogotá: estos son los precios y fechas de su concierto

Uno de los Dj más queridos del mundo regresa a Bogotá, Colombia, para darle a sus fanáticos una noche inolvidable. Se trata del neerlandés Martjin Garritsen, más conocido como Martin Garrix, quien se presentará en la capital como parte de su gira por Latinoamérica.

Garrix ganó reconocimiento internacional con su sencillo Animals en 2013, pieza que se convirtió en un éxito mundial y le valió el título de ser el DJ más joven en alcanzar el primer lugar en el ranking anual Top 100 DJs de DJ Mag.



Desde ese entonces se convirtió en uno de los nombres más destacados en la escena de la música electrónica, colaborando con artistas de renombre y lanzando varios éxitos. Su estilo abarca varios géneros dentro de la música electrónica, y ha actuado en grandes festivales en todo el mundo.

Garrix ha actuado en Colombia en cuatro ocasiones. Dos de ellas fueron en el Festival Estéreo Picnic, en 2017 y 2022, mientras que las otras dos ocurrieron en 2018, presentándose en solitario en Bogotá y Medellín.



Ahora se compromete a regresar en este 2024 con una propuesta renovada, presentando nuevas piezas y un espectáculo que promete llenar el Movistar Arena.

¿Cuándo y dónde?

La cita será el próximo viernes 23 de febrero de 2024 en el Movistar Arena, recinto que tiene la capacidad de albergar hasta 14.000 personas.

Precios de las boletas para el concierto de Martin Garrix

La preventa de las entradas comenzará este viernes 15 de diciembre a las 9:00 a.m. hasta el domingo 17 de noviembre a las 8:59 a.m. La venta general, por su lado, comenzará ese mismo día a las 9:00 a.m. e irá hasta agotar existencias.

Los precios de la primera etapa, sin incluir el servicio, son:

Tribuna fan norte etapa 1: $374.000

Tribuna fan sur etapa 1: $374.000

Platea etapa 1: $212.500

Piso 2 (201 & 219) etapa 1: $221.000

Piso 2 (202 -205 & 215 - 218) etapa 1: $221.000

Piso 2 (206 - 207 & 213 -214) etapa 1: $238.000

Piso 2 (208 - 212) etapa 1: $238.000

Piso 3 (307 - 313) etapa 1 : $153.000

Piso 3 (305 - 306 & 314 - 315) (303 - 304 & 316 - 317) (302 & 318) etapa 1: $119.000

Piso 3 (301 & 319) etapa 1: $85.000

Los precios full, sin incluir el servicio, son:

Tribuna Fan Norte - Precio Full: $440.000

Tribuna Fan Sur - Precio Full: $440.000

Platea - Precio Full: $250.000

Piso 2 (201 & 219) (202 - 205 & 215 - 218) Precio Full: $260.000

Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214) (208 - 212) Precio Full: $280.000

Piso 3 (307 - 313) Precio Full: $180.000

Piso 3 (305 - 306 & 314 - 315) - Precio Full: $140.000

Piso 3 (303 - 304 & 316 - 317) - Precio Full: $140.000

Piso 3 (302 & 318) Precio Full: $140.000

Piso 3 (301 & 319) Precio Full: $100.000

Estas podrá adquirirlas por el sitio oficial de TuBoleta. Tenga en cuenta que la compañía advierte que, los sectores 201, 319, 301 y 319 podrían tener restricciones de visibilidad dependiendo del montaje que se realice del espectáculo.

