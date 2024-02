La electrónica de Martin Garrix se tomó el Movistar Arena el pasado viernes

La gran afluencia de gente en las distintas filas de entrada al Movistar Arena, en Bogotá, daba indicios de lo especial que sería el concierto de una leyenda de la música electrónica mundial en la noche del viernes 23 de febrero.



Desde temprano se llenó la platea y empezaron a hacer su espectáculo los DJ que servirían como preámbulo para el espectáculo principal: Sebastián Ortiz y NUZB fueron los elegidos para poner en ambiente los ánimos de las miles de personas que entraban ansiosas de escuchar a Garrix, considerado actualmente como el tercer mejor DJ del mundo, según la revista 'DJMag'.

El calor humano se sentía desde antes de pasar el último filtro para ingresar a las gradas. La gente bailaba al ritmo de las diferentes canciones que los artistas mezclaban. Sin embargo, en el ambiente se sentía la ansiedad de la gente que esperaba pasar la mejor noche de sus vidas junto a los ritmos de Martin Garrix.

Segundos después de que NUZB terminara con su set y diera las gracias, se empezó a escuchar, a una sola voz, un nombre: “Martin, Martin, Martin”. La expectativa era tal que, cuando un video que indicaba las salidas de emergencia se reprodujo en las pantallas, la gente lo abucheó fuertemente.



Como si fuera un culto a la electrónica, con la tarima de altar, un signo “+” gigante detrás, empezó el espectáculo de luces que vendría acompañado de la revelación, por fin, del artista principal. Martijn Garritsen (su nombre de pila) subió al escenario con una sonrisa con la que contagió inmediatamente a todo el público. El remix de “someone you loved” empezó a sonar y el DJ, como oficiador de aquella ceremonia, dio inicio, una vez más, al pasatiempo que lo hizo exitoso.

El DJ neerlandés Martin Garrix, durante su presentación en el Movistar Arena en Bogotá, el 23 de febrero de 2024. Foto: Sergio Gamboa. Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Las luces del escenario formaron una jaula para el personaje principal de la noche. Garrix, allá, lejos de todos, protegido por una celda con barrotes luminosos, cautivaba los corazones de cada persona en el público que pagó por una noche única. Cada vez que la pista “estallaba”, el piso del Movistar Arena amortiguaba los saltos de las 14 mil personas que estaban allí.



Mientras pasaba la noche y las canciones iban sonando, una especie de niebla llenó el lugar y le dio más espacio a la luz para que jugara con la percepción de la realidad de las personas.



“Colombia, gracias por hacerme sentir en casa esta noche”, dijo Garrix acompañado de un mar de aplausos. La emoción de la gente no era ajena a la emoción que demostraba el músico.



Luego de esta frase, empezó una canción que las personas reconocieron inmediatamente y empezaron a cantar: 'I could be the one to make you feel that way', que aunque es un tema original del fallecido DJ sueco Avicii, esta noche le pertenecía a cada voz que acompañaba el instrumental.



En la mitad del recital, y luego de que se escuchara a Bebe Rexha en 'In the name of love', las “voces prohibidas” inspiraron al público y una bandera gigante se dejó ver en las gradas y la platea. El tricolor le recordaba a Garrix que estaba en un país que lo acogió con emoción. “Llevaré este momento por el resto de mi vida” le dijo, con una sonrisa, a todas las personas que lo escucharon esa noche.

El público bailaba cada canción como extasiado por la mezcla de sonidos, movían los brazos de un lado a otro como alabando al creador de la música que escuchaban.



'Animals', la canción que puso en el mapa a Garrix y hoy tiene más de mil millones de reproducciones en Youtube, hizo que el recinto pasara de tener vida a convertirse en un monstruo incontrolable. El piso retumbó, los bajos se sintieron en el pecho de cada asistente emulando los latidos del corazón y los fuegos artificiales crearon una atmósfera inolvidable.



Después de 'Waiting for love', hubo un momento de compartir sentimientos en el que, con asombro, miraba a todas las personas y les agradecía por el momento que estaba viviendo.



"Colombia, los amo mucho, chicos, esto es una locura, gracias por su apoyo”, dijo antes de anunciar que la siguiente sería su última canción.

El DJ neerlandés Martin Garrix durante su concierto en el Movistar Arena, en Bogotá. Foto: Sergio Gamboa. Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

A las 11:15 de la noche, se escuchó en el Movistar Arena el inicio de la canción 'Starlight': “If I have to go, please don´t tell me when”(si me tengo que ir, por favor no me digas cuando) como si fuera una síntesis de lo que sentía en ese momento el DJ que, por poco más de dos horas, manejó a la multitud con la misma facilidad con la que empezó a producir música a sus 16 años.



Fue tal la satisfacción de la gente, que al final del espectáculo, no podían creer que había terminado el concierto por el que tanto esperaron. Una vez más, y como en el principio, se escuchó, como si fuera una exigencia para que volviera, su nombre en coro: “Martin, Martin, Martin”.



Resignados porque nunca volvió, pero felices porque lo vieron, los asistentes empezaron a salir por donde indicó el video de seguridad momentos antes del concierto.



Afuera, en donde ya la ilusión de las luces, la niebla, el altar, la jaula y el piso retumbante, cada persona hablaba de lo que acababa de pasar con una emoción de niño.



Misma emoción que se llevó Garrix, pues luego del concierto, en su cuenta de Instagram, subió una historia agradeciendo a Bogotá y Colombia por una noche inolvidable: “Colombia, muchas gracias. Este fue, fácilmente, uno de mis mejores cinco conciertos desde el COVID”.



SERGIO ANDRÉS GAMBOA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO