En fotos: la vida de el ‘Gran' Martín Elías

Instagram: @martineliasdiaz

Dada la admiración que le tenía a su padre, Martín Elías quería ser cantante desde muy pequeño.



"Mis amigos pensaban en jugar otros juegos en el colegio y yo solo quería llegar a mi casa a ver videos de mi papá y a escuchar música. De un momento a otro se me dio por encerrarme en mi cuarto y adivinen cuál era mi juego favorito. Jugar a DIOMEDES: me encerraba en mi cuarto, me vestía con chaquetas de mi papá con el aire apagado para sudar, le dañaba a mi mamá los palos de las escobas y agarraba las medias y se las ponía en la punta y ese era el micrófono", compartió el artista a través de su cuenta de Instagram, casi un mes antes de fallecer.