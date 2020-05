Tensión entre Martín Caparrós y 'The New York Times' por edición

El pasado 28 de mayo, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Twitter con la noticia de que no volverá a publicar en el diario estadounidense 'The New York Times', en su edición en español.

"Me apena, pero no soporto que toqueteen y censuren mis textos. Sigo defendiendo mi libertad de prensa", señaló el autor de 'El hambre', 'Lacrónica' y 'A quien corresponda', entre otros libros, acerca de su habitual columna en ese periódico:

Quiero contarles que decidí dejar de escribir en el @nytimeses. Me apena, pero no soporto que toqueteen y censuren mis textos. Sigo defendiendo mi libertad de prensa.

Hasta la próxima! pic.twitter.com/6Qb9c5vnsY — martín caparrós (@martin_caparros) May 28, 2020

La publicación cuenta con casi 2.000 'me gusta' en esa red social.



Entre los últimos textos de Caparrós en The New York Times se encuentran sus columnas 'La nueva normalidad', '¿En algo hay que creer?' y 'Hacia el post Me Too', esta última publicada el 23 de mayo.



(También le puede interesar: Caparrós: "La idea de cambio técnico ha reemplazado a la de cambio político")



A la polémica citada en el entorno digital, respondió el periodista que editó los textos de Caparrós, Boris Munoz, por la misma vía:

Abro hilo: Como editor de Martín Caparrós en los últimos tres años y medio y quien lo trajo a The New York Times en Español, estoy muy agradecido por las docenas de estupendos artículos que publicó con nosotros, todos, en mayor o menor medida, resultado de un proceso de edición. — Boris Munoz (@borismunoz) May 28, 2020

"Como editor de Martín Caparrós en los últimos tres años y medio y quien lo trajo a 'The New York Times en Español', estoy muy agradecido por las docenas de estupendos artículos que publicó con nosotros, todos, en mayor o menor medida, resultado de un proceso de edición", empezó explicando Munoz.



(También: Martín Caparrós, un rehén de su propio bigote)



Así mismo, destacó precisamente la calidad de sus textos y señaló que "solo se le pidió que eliminara de un texto de 1.800 palabras dos palabras (groserías, tacos, palabrotas o solo palabras, según el gusto) que el manual estilo del Times prohíbe".

Munoz concluyó la nota diciendo: "Sobre los toqueteos que menciona: editamos de la misma manera los miles de artículos que publicamos anualmente en la sección de Opinión del NYT. Buena suerte @martin_caparros".



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

@CulturaET