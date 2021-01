Martin Baron, director de 'The Washington Post', se jubila

El director del diario The Washington Post, Martin Baron, considerado un referente del periodismo, anunció su jubilación, efectiva a finales de febrero, después de una prolongada carrera en la que también dirigió The Miami Herald y The Boston Globe.

Baron hizo el anuncio en un memorando interno distribuido entre los empleados del rotativo, en el que dice que tras haber trabajado como periodista "durante casi 45 años ininterrumpidos", se siente "preparado para seguir adelante".



El veterano informador, conocido en el oficio como 'Marty', que tomó las riendas del influyente diario de Washington en enero de 2013 tras dirigir durante once años The Boston Globe, anunció que dejará el puesto el próximo 28 de febrero.



"Desde que llegué al Post, he buscado hacer una contribución duradera y retribuir a una profesión que ha significado tanto para mí y que sirve para salvaguardar la democracia", escribió Baron, quien se mostró honrado por "trabajar junto a cientos de periodistas que hacen de el Post una institución indispensable".



En su despedida de sus compañeros, les elogió por haberse mantenido firmes "contra la difamación y las viles amenazas", así como "los cínicos e interminables ataques a los hechos objetivos".



Se refirió en concreto al último año, en el que se han sumado "la presión de la pandemia, la crisis económica, la injusticia racial, una elección presidencial tensa y la violenta insurrección de una turba sin ley el 6 de enero de este año" en el Congreso.



"Sin embargo, la determinación de cumplir con nuestras responsabilidades solo se fortaleció. Este año más difícil también fue el más inspirador", agregó respecto al final de la presidencia de Donald Trump, al que no mencionó.



Por su parte, Fred Ryan, editor ejecutivo del diario, dijo que cuando Baron llegó habí 580 periodistas, y que ahora la sala de redacción tiene más de mil informadores y "sigue creciendo".



El año de la llegada de Baron, 2013, es cuando el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, compró el periódico, manteniéndolo en su puesto, invirtiendo fuertemente en el rotativo e implantando un modelo de suscripción digital. Trump fue un duro crítico con la línea editorial del Post desde que llegó a la Presidencia, y especialmente mantuvo un enfrentamiento directo con Bezos.



Pocos meses después de comenzar el mandato de Trump, ante las constantes críticas al rotativo se habló de una guerra entre ambas partes, a lo que, por lo que al Post se refería, Baron respondió: "No estamos en guerra, estamos trabajando".



Su trabajo al frente del Boston Globe quedó inmortalizado en la película Spotlight (2015), en la que le interpreta el actor Liev Schreiber. La cinta narra el escándalo del abuso de menores que sacudió en Boston a la Iglesia Católica en 2002 y que reveló el Globe, bajo la batuta de Baron. "No haces periodismo con la idea de que un día te van a retratar en una película, pero es gratificante", dijo Marty en una entrevista a finales de 2015.



Durante el tiempo en que dirigió el Post, el diario ha ganado diez premios Pulitzer.



