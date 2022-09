Hay una palabra en el diccionario que parece generar un especial halo de curiosidad en toda la historia de la humanidad: ‘mafia’. Tal vez eso explique que el nuevo libro de la periodista Martha Soto Morales, 'El abogado de la mafia', se haya ubicado muy rápido en el primer lugar del listado de los más vendidos. Ya va por su segunda edición.

Soto explica que el hilo conductor es el abogado cubanoamericano Joaquín Pérez y algunos de los casos claves de extradición y de negociaciones con la justicia de Estados Unidos que ha llevado.



“Pero el trasfondo es cómo funciona el sistema judicial de ese país, cómo castiga a narcotraficantes, paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y hasta empresarios colombianos, quedándose con bienes, datos y parte de la verdad judicial que en Colombia no se conoce”, anota la autora.



El libro revela documentos reservados y capítulos desconocidos de estos procesos. Es un aporte a la verdad en tiempos en los que se habla de ‘paz total’ y de acogimiento a la justicia de organizaciones criminales.

¿Quién es Joaquín Pérez?



Es un infranqueable e influyente abogado que ha llevado más de 2.000 casos de extradición o sometimiento de delincuentes de la talla de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’, la esposa de ‘Megateo’, miembros corruptos de la Fuerza Pública y narcoesmeralderos investigados por la justicia de Estados Unidos. Además, reputados empresarios han acudido a él para que les ayude a recuperar de manera discreta sus visas americanas o las de familiares.



¿Cómo conoció usted a este abogado?



Lo conocí en mi profesión, en la reportería en la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, en 1997. Para ese momento, él ya había representado a varios criminales colombianos y se entabló una relación fuente-periodista muy complicada por su hermetismo y rigor a la hora de respetar la confidencialidad de los procesos y clientes. Pérez me daba algunos datos públicos clave, y el trabajo de investigación hizo el resto.



¿Cuáles han sido los procesos judiciales más sonados que Pérez ha tenido a su cargo?



Además de los de los grandes jefes paramilitares y narcotraficantes de la talla de Víctor Patiño, el abogado Pérez ha tenido entre sus clientes a expresidentes centroamericanos, al capo Leonidas Vargas, al esmeraldero Víctor Carranza, a pilotos de la mafia, capos mexicanos, empresarios que ayudaron a ingresar armas para los paramilitares y no pagaron un solo día de cárcel, a esposas y amantes de mafiosos, son 2,000 clientes...



¿Cuánto duró la investigación para el libro?



Lo inicié en 2018, pero recoge mucho de los años de reportería en temas de mafia y corrupción. Tuve que viajar en dos ocasiones a Estados Unidos para tener acceso a documentos, indictment y personas. La pandemia se me atravesó pero finalmente ya es está en librerías.