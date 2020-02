Así fue el 'desganado' concierto de Maroon 5 en Viña del Mar

Había mucha expectativa por lo que sería la presentación del grupo estadounidense en el Festival de Viña del Mar. Se trataba de uno de los invitados internacionales que generaba mayor atención y representaba a su vez un reencuentro con el público chileno, pero no fue así

Según algunos de medios de comunicación del país y fanáticos de la banda, liderada por el cantante Adam Levine, su espectáculo se sintió distante.

Sumado al hecho de que la banda parecía no tener claro todo el protocolo que se tiene en Viña: la entrega de la Gaviota de Plata (el reconocimiento), una interacción con el público, dado que también se trataba de un concierto que se iba a transmitir por televisión y necesitaba de otros momentos de emoción.



Sin embargo, Maroon 5 se presentó, pero se reveló que no participarían de la entrega de la Gaviota en el show. Tocaron sin problema, pero al público no le gustó mucho que hayan reducido su repertorio de canciones a 15 cuando se esperaba que pasaran las 20. El tiempo en TV fue el causante de ese impase, pero la gente no estaba conforme con lo sucedido.

Adam Levine durante el show en Viña del Mar Foto: EFE

Luego del concierto, la banda acudió al aeropuerto para una presentación en Santiago este 28 de febrero. "Falto algo", fue el comentario de muchos de los que se aparecieron en la Quinta Vergara (lugar del concierto).

Para acabar de complicar las cosas también se filtró un video en el que el artista dijo “Fucking town” (ciudad de mierda) y “Assholes” (imbéciles), después de salir del escenario.



