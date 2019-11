Maroon 5 tocará en Bogotá en el 2020

Tras el anuncio de un nuevo concierto de la banda californiana Maroon 5 en Bogotá el próximo 14 de marzo de 2020, en el Parque Salitre Mágico, la sensación es que se trata de la visita de unos viejos amigos que vuelven tras una temporada para pasar un buen rato y recordar viejos tiempos.

Tras el anuncio de un nuevo concierto de la banda californiana Maroon 5 en Bogotá el próximo 14 de marzo de 2020, en el Parque Salitre Mágico, la sensación es que se trata de la visita de unos viejos amigos que vuelven tras una temporada para pasar un buen rato y recordar viejos tiempos. Fue en el 2008 cuando la banda liderada por Adam Levine pisó tierra colombiana por primera vez.

En esa ocasión se presentaron en el antiguo Coliseo el Campín. Ocho años después repitieron la dosis de rock y pop pegajoso en el Parque Salitre Mágico un 3 de marzo de 2016 que muchos fanáticos guardaron en su corazón.



Posiblemente pensaban que sería la última vez que estarían tan cerca de esta banda que se formó a principios de los 90 como Kara’s Flower y que en el 2001 se dieron a conocer con el nombre que los llevaría a la fama. Pero no fue así, ya que con el anuncio de su nueva gira latinoamericana para el próximo año, Maroon 5 estará con un público que conoce de sobra.



La agenda de conciertos se da después del lanzamiento de su sencillo más reciente, Memories, un nuevo bocado musical que aparece luego del éxito de Girls Like You junto a Cardi B.), que se convirtió en un himno mundial en el 2017.



Memories marca un momento de progresión creativa y personal para los músicos. Es una balada minimalista que combina una guitarra impecablemente limpia con letras sugerentes de Levine. Además de representar otro lado sonoro, aborda temas desconocidos para el grupo, es decir, la pérdida, pero desde un ángulo diferente.

La emotiva composición también consiguió seducir a la lista de la publicación especializada Billboard, en donde alcanzó en el apartado Hot 100 la onceava posición.



El video oficial de la canción ya lleva más de 80 millones de visitas en YouTube.

Ya existe gran expectativa por las canciones que tocarán en Bogotá, pues tienen otra una buena cantidad de éxitos, gracias a sus seis álbumes de estudio.



Se podría esperar en su recital en Colombia un recorrido especial con sencillos como What Lovers Do, Sunday Morning, Makes Me Wonder, Moves Like Jagger, She Will be Loved, Animals, Sugar y de pronto, hasta su versión de la canción ochentera Forever Young, interpretada originalmente por la banda alemana Alphaville, una de las favoritas de Maroon 5 y que hace parte del último ciclo en sus presentaciones en vivo.

Hasta la fecha han recibido tres premios Grammy y han vendido más de 56 millones de álbumes, 328 millones de sencillos en todo el mundo y ha obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países.

Aunque en un principio parecían estar ligados de manera directa con el rock, con el paso del tiempo fueron añadiendo elementos de funk, dance, soul y rhythm and blues, lo que amplió su base de seguidores, quienes podían identificar sonoridades contemporáneas con ciertos toques de nostalgia.



Adam Levine y la banda tocaron en más de 120 conciertos en más de 30 países con la asistencia de más de 2,500,000 fanáticos.



Las entradas para la gira estarán a la venta en preventa el 18 y 19 de noviembre y estarán disponibles para el público general a partir del miércoles 20 de noviembre a través de la página web: www.eticket.co (solo tarjetas de crédito); en el centro de atención de llamadas de Eticket (en el teléfono 794 -09-00), y en las tiendas Jumbo (Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali).



