Maroon 5 actuará en el entretiempo del Super Bowl 2019

La banda pop Maroon 5 dará un show de medio tiempo en la edición 2019 del Super Bowl, informó el miércoles Variety, citando a dos fuentes no identificadas.

La publicación sostuvo que las fuentes confirmaron que la banda, encabezada por Adam Levine, estará a cargo del show en el partido por el campeonato de la NFL del 3 de febrero de 2019 en Atlanta, Georgia.



La revista Us Weekly, en tanto, citó a una fuente no identificada que dijo que a la banda se le ofreció el concierto y que el acuerdo "está prácticamente listo".



El portavoz de la NFL Brian McCarthy dijo en un comunicado el miércoles que la NFL "no tiene ningún anuncio que hacer sobre el que será otro espectáculo épico".



Los representantes de Maroon 5 no respondieron solicitudes de comentarios.



El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos de entretenimiento de más alto perfil en Estados Unidos y atrae a decenas de millones de televidentes.

Los artistas que se han presentado en el evento de la NFL incluyen a Beyonce, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruce Springsteen y Prince. El Super Bowl de 2018, en el que actuó Justin Timberlake, fue visto por una audiencia de 103 millones de personas, la más grande para cualquier evento televisivo en Estados Unidos.

