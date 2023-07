El escritor peruano y Nobel de literatura salió de la clínica Ruber en Madrid, España, donde estuvo internado desde la semana pasada por covid-19.

Era la segunda vez que el escritor Mario Vargas Llosa tenía que ser hospitalizado por el virus. Ya en abril de 2022 vivió esa experiencia, pero se recuperó rápidamente. Ahora ha sido mandado a casa y según los reportes médicos se encuentra bien.



Algunas personas lograron verlo al salir de centro asistencial. Caminó a paso lento junto a su hijo, se notó que perdió unos cuantos kilos, pero se le veía bien y hasta saludó a algunos que lo veían cerca a la puerta de la clínica.



Le da contexto: Mario Vargas Llosa fue hospitalizado por covid-19

Facebook Twitter Linkedin

Mario Vargas Llosa tiene 87 años. Foto: Francisco Guasco. Efe

“Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado. Muchas gracias al Hospital Ruber Internacional, que lo ha atendido impecablemente. Innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días: ¡Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!”, ha escrito en Twitter su hijo Álvaro Vargas Llosa.



Otro tema: Así era Victoria Amelina, la reconocida escritora que murió en el bombardeo de Ucrania

Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado. Muchas gracias al Hospital Ruber Internacional, que lo ha atendido impecablemente. Innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días:

¡Muchas gracias a todos!

A… — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) July 7, 2023

"Estoy muy contento, sobre todo con las enfermeras y los médicos de la clínica Ruber, que me han tratado maravillosamente bien", dijo el escritor de La ciudad y los perros, en una entrevista con Europa Press. "Quisiera comentar también esos mensajes, que los he recibido con mucho cariño. Muy cariñosa la gente", agregó Vargas Llosa.

CULTURA

@CulturaET