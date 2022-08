Cuando un genio de la literatura escribe sobre otro genio, el lector gana por partida doble; disfruta con la escritura del primero y se motiva con la obra del segundo.



Es eso justamente lo que ocurre por mor de la reciente publicación de un libro de Mario Vargas Llosa sobre Benito Pérez Galdós. La suma nos da dos grandes escritores.

Vale decir que Pérez Galdós elaboró mediante la mejor expresión literaria decimonónica el más vívido retablo sobre la sociedad de la época y el lugar en que vivió, España, con todas sus características: política, historia, costumbres, tipos humanos, lucha de clases, manifestaciones de poder y entramados sociales.



'La mirada quieta (de Pérez Galdós)' del nobel peruano es una magnífica muestra de un género que cada día consigue más adeptos (incluido quien pergeña estas líneas), a saber, el de la biografía intelectual, que tiene, tal vez, al alemán Safranski y al francés Dosse como máximos representantes.

El libro es publicado por Alfaguara.a Foto: archivo particular

El retrato que hace Vargas Llosa de ese escritor de aluvión que fue Pérez Galdós es asaz completo, pero de raro no tiene nada, porque el peruano había aflojado la mano desde hace rato con autores como Flaubert, Víctor Hugo, Onetti y el mismo García Márquez.



Para lograr un estudio de estas características, aparte de una disciplina monacal (que a Vargas Llosa siempre lo ha distinguido), se requiere mucho aliento para escribir, pero, sobre todo, músculo como lector; ser una especie de corredor de fondo en lectura, puesto que no abundan los que, como el escritor peruano, con ánimo de describirla, interpretarla y valorarla, se hagan cargo de las veintiocho novelas, veinticuatro piezas teatrales a las que añadió una ópera y, de ñapa, las cinco series de relatos llamados Episodios nacionales, de que consta la producción de ese gigante a lo Balzac, que fue don Benito:



“¿Fue un gran escritor? Lo fue. Desde luego que es exagerado compararlo con Cervantes, algo que él nunca pretendió, pero en el siglo XIX y comienzos del XX, no hay ninguno de sus compatriotas que tenga semejante dedicación, inventiva, empeño y la soltura literaria de Pérez Galdós. Por otro lado, su continuidad en el trabajo era notable y no hay ninguno de sus contemporáneos que haya dejado una obra tan monumental como la suya. Probablemente fue el primer escritor profesional que hubo en España”.



Si nos ponemos en modo académico, habrá que señalar que lo que hizo Vargas Llosa fue toda una hermenéutica (comprensión, interpretación, explicación), abordando las obras, tanto en su contenido como en los aspectos técnicos y estilísticos, y, al tiempo, llegando a la entraña misma del autor.



Por esto nos enteramos de que el realismo de las novelas de Pérez Galdós se debe a sus viajes por toda España para documentarse; de que vivió en un país, no en retroceso, sino en caída libre; de que tuvo en Los papeles póstumos del club Pickwick y en La comedia humana sus dos modelos para imitar; de que en las tertulias que sostenía era más lo que escuchaba que lo que hablaba (de seguro, más de una de sus novelas, como en el caso de Henry James, son puro chisme extendido). También nos enteramos de que, así como Gauguin terminó pintando sus últimos cuadros ciego, él también terminó escribiendo sus últimas composiciones ciego (por eso el Episodio nacional que lleva por título Cánovas, con el que cerró su ciclo, se lo dictó a su secretario); así mismo nos enteramos de que, a pesar de su apuesta sentimental por la Pardo Bazán, permaneció soltero, y de que el 5 de enero de 1920 treinta mil lugareños asistieron a su entierro.

Mario Vargas Llosa, escritor peruano, Nobel de Literatura 2010. Foto: Efe

Las obras de Pérez Galdós que el autor que inició el boom tiene en mayor estima (tome nota el lector) son: Fortunata y Jacinta, Misericordia, Doña Perfecta, Torquemada en la hoguera y El amigo manso. En las demás, si bien lo más atrayente (el ex libris de don Benito) es “la mirada quieta”, es decir, como de retratista, muestra que, como decía Shakespeare, hasta en el mejor paño cae la mancha:



“Su gran defecto como escritor fue ser preflaubertiano: no haber entendido que el primer personaje que inventa un novelista, lo sepa o no, es el narrador, y que este es siempre (personaje implicado o narrador omnisciente) una invención del autor que da independencia y autonomía a las historias. A pesar de escribir tantas novelas, esto no lo entendió nunca”.



Por lo demás, dígase lo que se diga, a favor o en contra de la narrativa de este hombre, cuya mayor fortaleza narrativa, según la biografía-ensayo de Vargas Llosa, era la descripción de las acciones bélicas y que en el siglo XIX conocía la ciudad de Madrid como solo Camilo José Cela la llegó a conocer en el siglo XX, quien quiera conocer la España decimonónica, en lo social, en lo político y en lo que quiera, ha de leer los Episodios nacionales, y quien quiera disfrutar de su “mirada quieta” ha de leer todo lo demás.



JORGE IVÁN PARRA*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

* Crítico literario, autor del blog ‘De libros y autores’ de EL TIEMPO y profesor de las maestrías de Literatura y de Filosofía latinoamericana de

la U. Santo Tomás.