El distrito busca promover la lectura en los ciudadanos de la capital, es por eso que la Secretaría de Educación, por medio de su portal Red Académica, va a realizar un conversatorio virtual gratuito con el actor y cantante Mario Duarte.

El evento va dirigido al público en general, y promete ser una experiencia enriquecedora para los amantes de la lectura, quienes van a poder disfrutar de un momento junto al actor, mientras se habla de su biblioteca, de las lecturas que lo han marcado como artista, y sobre todo, de cómo es su relación con este hábito.

El conversatorio se llevará a cabo de manera virtual a través del canal de YouTube de Red Académica el próximo 20 de septiembre a las 4 p.m.

En cada episodio de Lecturas con sentido, se presenta una charla con un experto destacado en un campo del conocimiento, quien comparte recomendaciones literarias basadas en sus preferencias y conocimientos. La esencia del programa es ofrecer consejos sobre obras que promuevan la educación, la ciencia, la tecnología y los recursos pedagógicos, tomando como referencia la trayectoria profesional y vivencias del entrevistado.

El conversatorio virtual se realizará el 20 de septiembre y contará con la participación del actor y cantante Mario Duarte. Foto: Red Académica

¿Quién es Mario Duarte?

Mario Duarte es un actor colombiano reconocido por su participación en producciones como 'Yo soy Betty, la fea', en la que interpretó a 'Nicolás Mora'; 'Amor en custodia', en la que compartió 'set' con artistas como Alejandra Borrero, Ernesto Calzadilla y Ana Wills, y 'Las hermanitas Calle'.

El barranquillero es, además, recordado por ser el líder y vocalista de la banda de rock La Derecha, que se formó en la década de 1980 y dejó tras de sí éxitos como 'Contra la pared' y 'Ay qué dolor'. Hace un par de meses, el también músico llegó al Teatro Nacional con OíraMario, un confesionario en forma de musical, monólogo y hasta con algunas texturas de 'stand-up'.

Mario Duarte en la obra OíraMario. Foto: Carmen Villegas y Teatro Nacional

Con respecto a su posible participación en la nueva temporada de 'Yo soy Betty, la fea', Duarte señaló, en diálogo con 'Bravíssimo': “No puedo hablar del asunto. Firmé un contrato y me lo tienen prohibido. Y lo peor de todo es que no sé si el contrato es sí o no, no puedo decir. Es un contrato para no hablar”.

