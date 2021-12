En 1958, una canción se puso muy de moda: 'Very, very well'. La autoría está adjudicada a Antonio Fuentes, y su interpretación estuvo a cargo de Carlos Román y su Conjunto Vallenato.

Además, como cuenta el músico Mario Duarte, “fue el primer tema en crear un diálogo entre el rock y lo tropical, y logró cambiarles el bailado a los colombianos”.



Siempre ha estado ahí y sonado, aunque no tanto como otros clásicos de temporada decembrina. Pero muchas generaciones lo conocen y ni siquiera saben que es de esta tierra.



Ahora Duarte hace una nueva versión con Escotes, mezclada por Mauricio Álvarez, Fredo, “con un sonido rocanrolero y electrónico como un homenaje a quien fue el acordeonero original de esta canción, Morgan Blanco, fallecido en abril de este año”, sigue.



Ya hay un video en YouTube, pero Duarte invita a las personas a que hagan sus videos bailando el tema, con la etiqueta #BailoVeryWell, y se hará una nueva versión.



Duarte, nacido en Medellín y quien con su hermano Josué creó la banda de rock La Derecha, contestó el ‘Cuestionario sonoro’.

¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

La verdad, no sé por dónde empezar.



¿Cuál es el sonido o ruido que más detesta?

El pito enfurecido del carro que sea.



¿Cuáles son los 5 artistas que más los han influenciado?

Stone Temple Pilots, Galy Galiano, Mano Negra, Sidestepper y Julio Jaramillo.



¿Qué canción no se cansa de oír?

Vicious, de Lou Reed.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

Muchas, pero no tiene sentido contarlas, el combo viene con papas.

¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario o un tema?

Con David Bowie.



¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?

No haberme echado más gel.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

Tal vez el del mar, pero cuando está tranquilo.

Si no hubiera sido músico, ¿qué profesión le gustaría tener?

Muchas: investigador privado, cocinero, colorista, sicoanalista...



¿Cuál ha sido la crítica a su música que más le ha molestado o dolido y por qué?

La crítica si no molesta no es crítica, entonces no le voy a hacer publicidad a ninguna, porque todas me han molestado.



¿Cuál es su top 5 de artistas de música de su género?

Mi género... ¿Cuál es mi género? Pero ahí van unos: Calamaro, Sabina, Serrat, Café Tacvba, Los Tres de Chile...

¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

El puñal.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

No canto.



¿Con qué artista sueña con hacer una colaboración?

Con Escotes y ya la hice en 'Very, very well'.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

El saxo.



¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?

La playa.



¿Ha escrito una canción que jamás se ha atrevido a interpretar? ¿Por qué?

Un par, lo sabrán el día que suenen.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?

Ódiame, pero con las tripas de Julio Jaramillo.



¿A qué cantante imitaba cuando era niño?

Cuando era niño imitaba a Raphael.



¿Cuáles son sus tres canciones para encender una fiesta?

'Twist and Shout, de los Beatles; 'Cómo me compongo', de Buitraguito, y 'Cali pachanguero', del Grupo Niche.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

The Clash, Pink Floyd y Air Supply.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?

Nunca he sido profesional.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Llegué a los casetes.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Todas las de The Police.



¿Dónde cantó por última vez el Happy Birthday?

En mi casa en Boyacá.

Redacción Cultura