Mario Benedetti: Frases memorables del poeta uruguayo

Mario Benedetti (14 de septiembre de 1920 - 17 de mayo de 2009) fue uno de los escritores latinoamericanos más queridos. Dejó un amplio legado en la literatura, la poesía y el ensayo. El autor uruguayo hizo parte de la denominada 'Generación del 45'.



Su prolífica producción literaria incluyó más de ochenta libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de veinte idiomas.

Al celebrarse el aniversario 101 de su natalicio, bien vale la pena recordarlo con su mejor legado. Sus geniales frases.



- "La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar.

- "Si me mareo, puede que esté borracho de tu mirada".

- "El trayecto de mi identidad supone que he cambiado, pero la regularidad del cambio demuestra que soy el mismo".

- "Somos una casualidad llena de intención".

- "Y sé feliz. Pero no por alguien./ Tampoco por algo./ Quizás con alguien, pero mejor sé feliz, porque al fin y al cabo,/ es lo que te mereces".

