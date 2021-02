Sello discográfico rompe con Marilyn Manson tras acusaciones de abuso

Este lunes se conoció un nuevo caso de abusos sexuales que involucra a un personaje del mundo del entretenimiento internacional.



La actriz estadounidense Evan Rachel Wood denunció que el músico Marilyn Manson "abusó horriblemente" de ella durante su relación de tres años. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson", escribió en su cuenta de Instagram.



(En contexto: Marilyn Manson acusado de abuso por Evan Rachel Wood)

Horas más tarde, la revista Vanity Fair informó que, en respuesta al escrito de la actriz, al menos otras cuatro mujeres publicaron en sus perfiles alegaciones de abusos por parte de Manson, detallando experiencias sobre supuestos asaltos sexuales, abusos psicológicos y diferentes formas de coerción, violencia e intimidación.



A raíz de estas acusaciones, el sello discográfico Loma Vista Recordings, que lanzó los tres álbumes más recientes de Manson, anunció que ya no volverá a trabajar con el músico, quien en las últimas décadas se convirtió en uno de los artistas con más renombre del metal y del lado más oscuro del rock.



(Además: Falleció Dustin Diamond, estrella de la serie 'Salvado por la campana')



En un comunicado, el sello, que es una división de Concord Music, manifestó que "a la luz de las inquietantes acusaciones de hoy (este lunes) de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual, con efecto inmediato".



Y agregó: "debido a estos desarrollos preocupantes, también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro".



(Lea también: Marbelle cuenta por qué se ha separado de su hija Angie Cardona)

Manson y Wood comenzaron a salir en 2007 y se comprometieron en 2010, pero se separaron ese mismo año. Foto: Scott Wintrow. AFP

Manson comenzó a trabajar de la mano de Loma Vista Recordings en 2015 para su disco The Pale Emperor. En ese entonces, el artista firmó un acuerdo que le permitió retener los derechos de su música mientras el sello discográfico la distribuiría con una licencia exclusiva.



El arreglo se mantuvo en sus dos discos siguientes (Heaven Upside Down, de 2017, y We Are Chaos, de 2020).



(Le recomendamos: Demi Moore y más impactantes ‘cambios de cara’ de famosos últimamente)



Sin embargo, tras las acusaciones, la imagen del artista desapareció del sitio web de Loma Vista Recordings. Pero no fue la única consecuencia. La serie American Gods eliminará su interpretación en un capitulo que todavía no se ha emitido.

La respuesta de Manson

Manson y Wood comenzaron a salir en 2007 y se comprometieron en 2010, pero se separaron ese mismo año.



"Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavaron el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes", escribió la actriz, muy conocida por la serie Westworld.



Su mensaje finaliza así: "Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y hacer un llamado a las muchas industrias que se lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que no permanecerán más tiempo calladas".



(Además: HBO: Las películas y series que se van a estrenar en febrero)



La actriz contó en entrevistas pasadas que había sobrevivido a una violación y a abuso doméstico, pero nunca había mencionado el nombre del presunto responsable.



Medios como Rolling Stone han intentado contactar a representantes de Manson, pero aseguran que no han recibido respuesta alguna.



Sin embargo, este lunes en la noche, el propio artista respondió a las acusaciones. "Obviamente, mi arte y mi vida han sido imanes para la controversia durante mucho tiempo, pero estas recientes declaraciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo, y de por qué, otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad", escribió en Instagram.

Lea también:

- Disney prepara 'Wakanda', una serie derivada de 'Black Panther'

- Mariah Carey, denunciada por su hermana por revelar secretos

- ‘Las mujeres compran más libros que los hombres’: Isabel Allende

ELTIEMPO.COM