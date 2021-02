'Acusaciones a Manson son ciertas': dice guitarrista de Limp Bizkit

El guitarrista de una de las bandas más famosas de Nu Metal, Limp Bizkit, y quien hizo parte de la gira del grupo de Marylin Manson en el 2008, aseguró en un pódcast que Manson no es un buen tipo y que las acusaciones de abuso sexual que enfrenta son ciertas. Borland salió en defensa de las mujeres que decidieron revelar esa situación-entre ellas, la actriz Evan Rachel Wood-luego de que Marylin Manson las desacreditara diciendo que se trataba de una distorsión de lo que realmente sucedió.

“Están diciendo la verdad. Y lo siento por todos en este podcast a quienes no les gusta esto, pero ese tipo es increíblemente talentoso pero está jodido y necesita que lo controlen. Necesita estar sobrio y aceptar sus demonios. Es un maldito”, agregó Borland, quien estuvo cerca a Manson durante el noviazgo con Evan Rachel Wood.



“Estuve allí cuando él estaba con Evan Rachel Wood, estaba en su casa, no es jodidamente genial. Eso es todo lo que voy a decir al respecto", comentó.

Así mismo, criticó a quienes defienden al acusado. “Si alguien viene a atacar a estas chicas y dice, 'Bla, bla, bla, esto y aquello', váyanse a la mierda, eso es todo lo que voy a decir (...) Lamento llevar esto a un lugar oscuro, pero ese tipo está cancelado", remató.



Borland también reconoció que su trabajo con Manson no fue nada fácil y que llegó a sentirse incómodo ante los excesos y actitud del cantante.Otro artista que ha criticado duramente a Marilyn Manson es Trent Reznor, líder de la banda Nine Inch Nails y un consagrado compositor de bandas sonoras para cine y series de televisión.

La banda Nine Inch Nails, de Trent Reznor, (entro). Foto: Archivo particular

Durante años he sido muy explícito acerca de mi aversión por Manson como persona y corté mi lazos con él hace casi 25 años

TWITTER

Reznor compartió un comunicado en la web Pitchfork, mostrando su disgusto ante la situación y haciendo referencia a un capítulo de la autobiografía de Marilyn Manson: The Long Hard Road Out Of Hell (publicada en 1998), en el que su autor relataba un ataque a una mujer junto a Reznor a principios de los 90 y que se hizo viral ante las nuevas acusaciones.



“Durante años he sido muy explícito acerca de mi aversión por Manson como persona y corté mi lazos con él hace casi 25 años. Como dije en ese momento, el pasaje en las memorias de Manson es una completa fabricación. Cuando se publicó, me enfureció y ofendió, y todavía lo sigue haciendo hoy”, dijo Reznor en ese comunicado



