La caída al infierno de Marilyn Manson

Desde que se asomó en el universo del rock, Marilyn Manson siempre quiso convertirse en el artista más escandaloso, temido y odiado.

Hoy ha logrado todo eso, pero no tanto por el mensaje rebelde de su música, sino por la escalada de denuncias de abuso sexual que, en su largo camino al infierno (como también tituló su autobiografía de 1998), parece ser el epilogo de un comportamiento inaceptable que, en la realidad, sobrepasa sus fantasías más oscuras.



Su carrera siempre estuvo marcada por contrastes: amado, odiado, brutal o emotivo, enérgico o aburrido, fueron conceptos que dibujaron la carrera de este anticristo superestrella que a mediados de los 90 apareció para tomar la antorcha del shock rock, ese género que se sostiene en una teatralidad aterradora en el escenario y que siempre ha buscado hacer temblar los cimientos estéticos y temáticos del mundo del rock, como en algún momento lo hicieron Screamin’ Jay Hawkins, Arthur Brown, Alice Cooper o Kiss.



Pero ahora su castillo de terrores, de maquillaje excéntrico y hasta de sentimientos rotos parece derrumbarse descontroladamente.



Las denuncias de abuso sexual de la actriz Evan Rachel Wood y el arrastre de nuevos testimonios de comportamientos inaceptables y detalles escabrosos de su particular manera de ver el mundo, tienen ahora a Manson encerrado en su mansión de Los Ángeles y a sus amigos preocupados por el desenlace que puede tener todo lo que está pasando en este momento para un músico que, para ser honestos, no había logrado en los últimos años mantener la atención o el impacto mediático a través de su música.

Brian Warner, su nombre real, comenzó a finales de los 80 a crear a su personaje y su carrera por alcanzar la fama.



Le puede interesar: Ella es Evan Rachel Wood, la actriz que acusó a Marilyn Manson



Su música era oscura, densa y en escena se desvivía por asustar a los seguidores de su banda, que en ese momento era conocida en el mundo del underground como Marilyn Manson and The Spooky Kids, pero en 1994, con el lanzamiento de su primer álbum, Portrait of an American Family, su nombre artístico (nacido de mezclar el nombre de Marilyn Monroe y el apellido del famoso psicópata Charles Manson) fue ganando terreno en la industria.



El golpe de gracia vino un año después cuando salió al mercado Smells like Children, en el que apareció una versión del éxito Sweet Dreams de la banda Eurythmics (1983), que explotó como uno de sus primeros clásicos, a pesar de ser un cover.



Los ultraconservadores tenían a un nuevo enemigo para enfilar sus campañas por la moral, pero, gracias a MTV, Manson llevó un poco de maldad a la música de esa década y el disco Antichrist Superstar (1996) ratificó su estatus de satánica majestad en las listas Billboard en donde alcanzó a estar en la tercera posición de los álbumes más populares. Su canción The Beautiful People se convirtió en el himno de una generación por atacar el poder, la fama y, claro, los cánones de belleza imperantes en ese momento.

La horrenda masacre de Columbine, en la que un par de chicos dispararon contra sus compañeros de colegio en 1999, lo involucró una vez más en la polémica. Los perpetradores del crimen se habían proclamado fanáticos de su música.



La idea de algunos de que representaba al mal en su toda su expresión dentro de la industria de la música poco a poco fue diluyéndose con discos como Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) en los que quiso acercarse a una especie de crítica social.



Pero lo realmente irónico es que otras apuestas sonoras como las de Mechanical Animals o The Golden Age of Grotesque y Eat Me Drink Me parecían ser referencias demenciales a las cosas que antes odiaba: la fama, el exceso, el lujo y hasta aspectos que dejaban ver su vulnerabilidad como persona.Se presentaba como un Manson conectado con la idea de compartir sus sentimientos más profundos, pero a la vez estaba más metido en la idea de rockstar complicado y autodestructivo.

Marilyn Manson durante un concierto en Colombia, en 2007. Foto: Guillermo Legaria. EFE

“En el pasado siempre puse un muro que me separaba de la gente que oía las cosas que tenía que decir; con mi música, usualmente manipulaba mis opiniones acerca de la vida (…) Estaba muy temeroso de exponerme, pero encontré que esta es la única manera de salvarme”, dijo en una entrevista con TIEMPO cuando vino a Bogotá a un concierto en septiembre de 2007. Fue precisamente en ese año en que comenzó su relación con una jovencita llamada Evan Rachel Wood, de 19 años (él tenía 36), tras dejar atrás un matrimonio con la bailarina Dita von Teese.

En esos años (a finales del 2000) tuvo peleas con los integrantes de su banda. Trataba de abrirse paso con una carrera en el cine, pero sus películas no pasaban de ser parte de un circuito independiente o solo apariciones interpretándose a sí mismo o a una versión de sí mismo.



Su música coqueteó con elementos electrónicos que lo alejaron de muchos de sus fanáticos de vieja data. Escribió, pintó tratando de mantener el brillo de su halo creativo, pero la rumba pesada le comenzó a pasar factura y no tenía la energía vital de sus comienzos.



Discos como Born Villain, The Pale Emperor o Heaven Upside Down y el más reciente We Are Chaos parecían darle un nuevo empuje como artista. Pero sus acciones, y ese demonio llamado pasado, reaparecieron y demostraron que, al parecer, el artista que quería asombrar (o asustar) a todos con su ‘fashionismo’ satánico y sus letras venenosas de dolor y desamor era más peligroso fuera del escenario.



Ahora no solo afronta la reacción de millones ante las denuncias de Evan Rachel Wood, sino que han ido apareciendo otras voces que han ratificado que la convivencia o amistad con el roquero no fue en realidad un sueño dulce, sino más bien una pesadilla.

Su mánager, Tony Viulla ( desde 1996), decidió retirarse y dejarlo. Solo está acompañado por su esposa, la modelo y fotógrafa Lyndsay Usich FACEBOOK

TWITTER

Hoy está sin disquera, fuera de la serie American Gods, en la que interpretaba al cantante de un grupo llamado Blood Death y fue borrado también de un segmento de la serie Creepshow de la plataforma Shudder. Trent Reznor, de Nine Inch Nails y que produjo el primer álbum de Manson, recalcó: “Durante años he sido muy explícito acerca de mi aversión por él como persona y corté mi lazos con él hace casi 25 años”.



En su autobiografía, Marilyn Manson dijo que atacó a una mujer junto a Reznor a principios de los 90. “Como dije en ese momento, ese pasaje en las memorias de Manson es una completa fabricación. Me enfureció y ofendió, y todavía lo sigue haciendo hoy”, dijo Reznor.

Hasta su mánager, Tony Viulla ( desde 1996), decidió retirarse y dejarlo. Solo está acompañado por su esposa, la modelo y fotógrafa Lyndsay Usich, a quien conoció en el 2012 y fue la encargada del trabajo visual del álbum Born Villain y quien, para completar el ciclo de polémica, también fue denunciada por la actriz Evan Rachel Wood, por amenazarla con divulgar fotografías íntimas de ella cuando estaba con el cantante.



Pero supuestamente Usich tampoco se salva de la espiral de problemas que afronta Manson, ya que Otep Shamaya, de la banda Otep, reveló que ella también ha sido víctima de la violencia y el abuso de drogas del cantante.



“Manson no es el diablo, el mal encarnado que todos creen que es. En realidad es solo un adicto violento que gusta de intimidar y según lo que dicen ataca física y sexualmente a las mujeres que cree que son más débiles que él. Yo digo… que se pudra”, dijo Shamaya en sus redes sociales al revelar detalles de la tormentosa vida marital del cantante, en un testimonio sin filtros, directo, con el que casi que pavimenta con lava ese largo camino al infierno que ahora recorre Manson en este momento.

Trent Reznor (Centro) odia a Manson. Foto: Archivo particular

La denuncias contra Manson

La actriz Evan Rachel Wood, de 30 años de edad, ha participado en cintas como ‘Thirteen’ y ‘Across the Universe’. Foto: Valerie Macon / AFP

Evan Rachel Wood reveló que Marilyn Manson abusó de ella durante muchos años de manera física y psicológica cuando ella todavía era una adolescente.



Asimismo, Jenna Jameson, exactriz de películas para adultos, recordó que tuvo una relación fugaz con el cantante en 1997, pero que decidió dejarlo cuando él le reveló que fantaseaba con quemarla viva.



Mientras que la artista y estilista de moda Love Bailey aseguró que Manson le apuntó con un pistola en su frente y que ella ya había hecho público el incidente en el 2017.



También la cantante y compositora Phoebe Bridgers reveló recientemente que cuando era adolescente visitó la casa del roquero y vio una habitación a la que el artista denominaba su cuarto de violaciones.



A ella se sumó Corey Feldman, recordado por ser protagonista de películas como Los Goonies y Los chicos perdidos, que aseguró que Marilyn Manson lo acosó psicológicamente y trató de incitarlo a consumir drogas en una época en la que Feldman estaba dejando su adicción. “Estaba obsesionado conmigo”, recordó.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

Otros artículos que puede leer en Cultura