Mariah Carey y Apple TV+ dan a conocer un adelanto de su especial navideño

La cantante Mariah Carey y Apple TV+, con la que firmó el pasado año un contrato, dieron a conocer el tráiler de su tradicional y esperado especial navideño, que se transmitirá el próximo 3 de diciembre y en el que interpretará por primera y única vez su sencillo "Fall in Love at Christmas".



La intérprete, una de las productoras del programa, compartirá el especial "La Magia continúa con Mariah Carey" con el nominado al Grammy Khalid y el legendario ganador de ese prestigioso premio Kirk Franklin, según un comunicado conjunto de la artista y Apple TV+.

Sus seguidores podrán disfrutar también de una entrevista con la cantante realizada por el presentador de Apple Music, Zane Lowe, en la que estará junto a sus gemelos de 10 años, Moroccan y Monroe, compartiendo sus momentos navideños favoritos.



(Lea además: Camilo arrasa en los Grammy Latinos y se lleva cuatro premios)



Mariah Carey, que a lo largo de su carrera ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonada con cinco Grammy, celebrará además las fiestas con una nueva interpretación de la popular "Christmas (Baby Please Come Home)" y con el clásico "All I Want For Christmas Is You".



(Le puede interesar: Somos Música, un viaje de seis escalas en tono filarmónico)



El especial del 2020 de Apple TV+ coincidió con el final del 25 aniversario del lanzamiento de "All I Want For Christmas Is You", canción que, cada año y durante las fiestas navideñas, vuelve al número uno de lo más escuchado en distintas partes del mundo.



EFE