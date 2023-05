Con la participación de solistas de España, Cuba, Venezuela y Colombia, empieza la Temporada de zarzuela y arte lírico, con 'La antología de la zarzuela' (con apartes de 'Luisa Fernanda', 'La leyenda del beso', 'La del Soto del Parral', 'Los gavilanes', 20 y 21 de mayo), 'Carmen' (27 y 28 de mayo, en español), 'La viuda alegre' (3 y 4 de junio, en español) y para el cierre, 'La rosa del azafrán' (10 y 11 de junio).

Entre los artistas invitados figuran los españoles María Rodríguez, Javier Palacios, Gabriel Alonso y Ricardo Muñiz; los cubanos Gloria Casas y Esteban Azculy; el venezolano Mario Lo Russo y los colombianos Beatriz Mora, Claudia Escobar, Camilo Mendoza, Alejandro López y Andrés Rolan, con la dirección escénica de Milagros Martin.



Y antes de empezar la temporada, la soprano española María Rodríguez, una de las más importantes de ese país, contestó nuestro cuestionario sonoro.



¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

Qué difícil porque hay tantas óperas y zarzuelas tan bonitas, pero me encanta el dúo de Germán y Aurora de ‘La del Soto del parral’.



¿Cuál es el sonido / ruido que más detesta?

El sonido fuerte de una alarma



¿Cuál es el top 5 de los artistas que la han influenciado?

María Callas, Victoria de los Ángeles, Bárbara Streisand, Whitney Houston y Rocío Jurado.



¿Qué canción no se cansa de oír?

‘Claro de luna’, de Debussy.

¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

Recuerdo en una escena de ‘La chulapona’, en la que una actriz cómica debía de levantarse las faldas para que se vieran sus enaguas y pololo (pantalón corto y bombacho) del siglo XIX. Hacía mucho calor y se le olvidó ponérselos, así que todo el Teatro de la Zarzuela pudimos ver toda ´’su vida privada’, como dicen en alguna zarzuela, ustedes me entienden… Las carcajadas duraron varios minutos.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Con María Callas



¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?

Hay una parte dura y sacrificada del cantante lírico, la soledad cuando estás muy lejos de los tuyos y no puedes compartir en persona los triunfos o los pesares, eso cambiaría.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El sonido del agua del mar



¿Si no hubiera sido cantante lírica, qué profesión le gustaría tener?

Más faceta de actriz, porque lo soy.



¿Cuál ha sido la crítica a su música que más le ha molestado o dolido y por qué?

Bueno, me molestan ciertos críticos que buscan siempre poner todo en negativo, y seguramente no entienden nada de voces. Me molesta que se metan con el volumen de la voz. Aunque no recuerdo ahora una crítica mala sobre mi trabajo, la verdad.



¿Cuál es su top 5 de artistas de música de su género?

Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Ana Netrevko, María Callas y Victoria de los Ángeles.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

Mire, yo no canto en la ducha y en casa tampoco. En casa me encanta el silencio y descansar.



¿Con qué artista sueña con hacer una colaboración?

Me hubiera encantado con Freddie Mercury, pero ahora quiero con Alejandro Sanz.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

El piano.



¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?

Es mejor en cualquier playa hermosa.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?

‘Piangero la sorte mia’, de Handel.

¿A qué cantante imitaba cuando era niña?

A Judy Garland.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

‘Despechá’, de Rosalía; ‘Qué bonito’, de Rosario Flores, y ‘Te felicito’, de Shakira.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Los dos.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?

No iré nunca a un concierto multitudinario, no podría, pero acudí al Metropolitan en New York para escuchar a Aprile Milo cantar ‘Tosca’ y quede fascinada.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?

En Madrid, un homenaje al maestro Alonso en el Teatro de la Zarzuela.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

‘La vida breve’ de Manuel de Falla.



¿Qué canción la hace llorar?

‘El lamento’ de ‘Dido y Eneas’.



¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?

‘Me cuesta tanto olvidarte’ y ‘Me colé en una fiesta’, de Mecano.



¿Qué ‘nana’ le cantaban sus papás?

La nana de Sevilla, de Lorca.

¿Dónde y cuándo?

Teatro Cafam, avenida 68 no. 90-88, Bogotá. Sábados (8 p. m.) y domingos (5 p. m.), del 20 de mayo al 11 de junio. Boletas: de 75.000 a 110.000 pesos.