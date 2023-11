María Mulata: 'Me han dicho ladrona y usurpadora de las cantaoras'

María Mulata no ganó en los Grammy Latinos; su álbum Colcha de retazos competía en la categoría de música para niños. Era la tercera vez que aspiraba a este premio en su carrera, pero esta nominación tenía un sabor especial porque estar entre los candidatos ya le daba "un impulso más a este proyecto". El álbum, que rescata ritmos, historias y costumbres colombianas en un formato para conquistar y educar a los más pequeños, empezará a viajar por los colegios de Colombia como parte de un musical y un libro interactivo en el que la artista trabaja.

Diana Constanza Hernández –conocida artísticamente como María Mulata- mira más allá de los premios que se entregaron el jueves 16 de noviembre en Sevilla (España). Ya tiene lista una nueva producción que lanzará en Navidad con un repertorio de canciones que se identifican con la época de fin de año en Colombia.



“Navidad Nuestra es un disco que ideamos con la jazzista y saxofonista Laura Valbuena (…) Incluimos canciones como Velo qué bonito, del Pacífico colombiano; Huachito torito, de la tradición andina latinoamericana, y Arre Borriquito, entre otros”, cuenta.



El primero de diciembre está programado un concierto, en el auditorio de la universidad Ean, para lanzar una caja especial con una Novena/disco interactivo, "que es el símbolo más emblemático de la Navidad colombiana", dice.

A días de su lanzamiento, María Mulata respondió nuestro Cuestionario Sonoro:

¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

Hay muchas, de hecho mi problema es cuando voy a hacer el Set List no sé cual canción sacar, creo que tengo mis favoritas por varias razones. La que me conecta con la tierra es el Canto Huitoto; en la que puedo demostrar mi capacidad vocal es Buenas noches; la que me dan ganas de bailar es La Rosa Blanca, Conjuro y presentimiento, o canciones de mi autoría las que me conectan con las emociones y mi esencia acústica, las de mi disco Colcha de retazos, como Niebla, me conectan con mi niña interna.

¿Cuál es el sonido / ruido que más detesta?

María Mulata lanzará un disco interactivo para Navidad. Foto: Victoria Holguín

Definitivamente el ruido de la guerra, lo tengo presente desde cuando tenía doce años y tuvimos un reten de la guerrilla, volaron un puente, el sonido del Helicóptero del ejército, el de las metrallas, la gente gritando, llorando… todo eso al tiempo es insoportable.

¿Cuál es el top 5 de los artistas que los han influenciado?

1. Etelvina Maldonado de la Hoz

2. Mercedes Sosa

3. Juan Luis Guerra

4. Sara Tavares

5. Elis Regina

¿Qué canción no se cansa de oír?

Alfonsina y el mar.

¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

(Risas) En un concierto en Leticia mientras cantaba, había tanto mosquito que se me metió uno en la boca y tuve que tragarlo mientras la corista cantaba el coro, pero duré con esa sensación de tenerlo en mi garganta todo el fin de semana. Otro día en Tamalameque la tarima era un tapete de cucarrones y cuando salí a cantar, se me metían por la falda y yo bailando tratando de lidiar con ellos (risas).

¿Con quién (que haya muerto) le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?



Con el Joe Arroyo, con Cesária Évora y Mercedes Sosa.

¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?

La portada del disco nominado al Grammy Latino como mejor álbum infantil. Foto: Cortesía de la artista

Aquella frase que dice “De la música no se puede vivir pero si del músico”. Creo que muchas personas se aprovechan de los sueños de los artistas, gente que trata de sacar conciertos sin pago ni respeto por el valor del trabajo de los músicos. Algunos festivales, ferias y empresas te llegan con frases como “no tenemos presupuesto, te ponemos todo, el transporte, el sonido etc, (ja ja ja) la contraprestación por el concierto es la visibilidad”…. En esos casos aprendí a decir que no, si tú no valoras tu trabajo, ¿quién lo va a hacer?

¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El sonido de la selva en medio del Lago Tarapoto (Amazonas).

¿Si no hubiera sido músico, qué profesión le gustaría tener?

Me encanta el diseño, me hubiera encantado ser diseñadora de vestuario, bueno, creo que de algún modo lo soy.

¿Cuál ha sido la crítica a su música que más le ha molestado o dolido y por qué?

Me han dicho ladrona y usurpadora de las cantaoras, que mi música es un remedo de la tradición, me duele porque fue con un profundo respeto y admiración que me acerqué a las músicas afrocolombianas, pero después comprendí que es un asunto social que no solo me corresponde a mi solucionar sino a toda Colombia, comprendí la injusticia que hay por el hecho de que las cantaoras no sean tan visibles como yo, soy consciente de los privilegios que me han traído por azar a este mundo, pero por otro lado, yo tengo el derecho de elegir hacer la música que a mi me gusta.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

@CulturaET

