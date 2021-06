‘Un niño que hace música es diferente y sensible’: María Mulata

María Mulata, cantante de música andina oriunda de San Gil (Santander), habló con EL TIEMPO sobre su vida, su carrera en la industria musical y su nuevo álbum infantil, Colcha de retazos, en donde ha puesto todo su amor por los niños. Entrevista.



(Lea aquí: ‘Mis novelas se parecen a mí. Escribo como vivo’: Pierre Lemaitre)

Diana Constanza Hernández, mejor conocida como María Mulata (San Gil, Santander, 1982), ha entrenado su voz para cantar casi todo lo que se le atraviese. Vallenatos, porros, cumbias, guabinas y pasillos, cada uno de los sonidos que representan a Colombia la representan también a ella.

Facebook Twitter Linkedin

María Mulata lanzará en junio su nuevo trabajo discográfico, Colcha de retazos, su primer disco infantil. Foto: Cortesía archivo personal

Estudió música con énfasis en canto lírico en la Universidad Javeriana, y más que el título fue el apoyo de su maestra, María Olga Piñeros, una de sus grandes bases en este arte. Su interpretación de Me duele el alma, un fandango de lengua del Caribe colombiano, la llevó a ganar una Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar en 2007.



Sus padres se conocieron cantando y tocando instrumentos como el tiple, acordeón y la guitarra. Para su padre, Hugo Hernández, la música es “ese linaje que esperan no perder”.



“Siempre ha tenido el ánimo de innovar. Con su talento recibió una tradición musical que quiere hacer universal. Y es reconfortante tocar con ella”, recuerda Ricardo Varela, quien ha sido compañero de María Mulata en el tiple.

La influencian matices como los de Etelvina Maldonado, Pablo Flórez y Martina Camargo. Canta en castellano, creole sanandresano, lengua palenquera, indígena y ‘portuñol’. Se define como inquieta y quiere colaborar algún día con J Balvin.



En Azul, el primer sencillo de su nuevo disco, María Mulata le canta a los más pequeños, a quienes quiere poner a bailar con los ritmos de San Andrés y los colores de su mar.

(Además: El regreso de María Dueñas a sus raíces marroquíes en la novela 'Sira')

¿Por qué eligió el nombre del ave mariamulata para su proyecto y su carrera musical?

​Fue un lindo recuerdo en La Boquilla, Cartagena, con mi maestra Etelvina Maldonado de La Hoz, que en paz descanse. Cuando ella me enseñaba (a cantar) llegaban las mariamulatas a acompañarnos con su canto. La mariamulata es un ave negra de ojos amarillos que tiene buen sentido de agremiación. Cuando algo le pasa a una de ellas, canta y las demás vienen a ayudarla.

¿Qué es la “guitarra con palito” y por qué le llamaba tanto la atención?

La guitarra con palito. Yo les decía a mis papás a los tres años que quería tocar “guitarra con palito” y nadie me entendía, hasta que una vez en la TV estaban dando un concierto sinfónico y señalé el violín.

¿Qué sintió cuando al fin logró esa meta de ganar el Festival Mono Núñez?

Mucha alegría, de niña lo veía lejano. Fue la meta más ambiciosa que me planteé como a los nueve años. Y diez años más tarde lo estábamos consiguiendo. Fueron años de disciplina, pero también pensé “¿y ahora qué más hay que hacer?”. Y fue cuando quise investigar otras músicas colombianas.

(También: 'Yonagui', lo nuevo de Bad Bunny)

¿Qué retos le representó grabar en medio de la pandemia por covid-19?

La falta de contacto con mi equipo de trabajo. Estas canciones fueron hechas prácticamente por WhatsApp con mi mamá, que fue la que hizo las letras, Carmen Yaneth Álvarez, con Mónica Gontovnik, que es una poeta barranquillera, con Iván Benavides (músico y productor colombiano).



El reto para evitar precisamente el contacto con tantos músicos fue la incorporación de los elementos electrónicos. Es un disco acústico que tiene elementos orgánicos de instrumentos muy raizales, como la marimba, tiple, ukelele, algunas guitarras y tambores, pero que tiene un componente también electrónico que le da modernidad.

Su hermano Fabián y usted han cantado juntos desde pequeños, ¿alguna vez hubo rivalidad entre ustedes?

Nunca hubo rivalidad, siempre lo vi mucho más grande que yo. Tenía una voz única y era un mago persiguiendo mi voz para hacer una segunda (voz) magistral. Fabián y yo somos almas gemelas, nos intuimos, nos equivocamos en el mismo lugar, con las mismas palabras y resolvemos el problema de la misma manera. Cuando él y yo cantamos somos uno.

Facebook Twitter Linkedin

El nuevo sencillo de María Mulata, Azul, habla sobre la cultura y el mar de San Andrés. Foto: Cortesía archivo personal

Usted trabaja desde que era una niña, ¿cómo ha sido esa experiencia de financiar en gran parte su propia carrera?

Es muy satisfactorio saber que no has necesitado de nadie para llevar a cabo tu proyecto. Que lo has hecho sola. Pero a veces te sientes abatida, y mi poder creativo se frena cuando no sé cómo voy a financiar un disco. Sin embargo, he aprendido que todo es energía y mi estrategia en los últimos años ha sido no parar, que el universo desenrede la pita. Cada disco llega con el pan debajo del brazo.

(Lea aquí: La canción de Shakira que pocos conocen)

¿Qué le aporta el ser feminista en su carrera musical y viceversa?

El feminismo me ha hecho caer en la cuenta de muchas cosas que después intento retratar en mis canciones, esto me ha ayudado a tener conexión con muchas mujeres que no conocían mi música y les toqué con canciones como Calla y Cumbia salá. Eso que todas hemos vivido y no nos atrevíamos a confesar. El maltrato, por ejemplo.

Su familia y usted tuvieron que sortear viajes por regiones con presencia paramilitar y guerrillera para ir a concursos, ¿cree que la música ha sido clave en el proceso de dejar atrás la guerra?

Viajar en familia para ir a los rincones de Colombia a cantar, en ese momento, era una manera extrema de resistir a la violencia. A veces nos paraba el ejército y mostrábamos en el baúl nuestra guitarra y el tiple, que eran nuestras únicas armas.



En una oportunidad nos retuvo la guerrilla, fue la experiencia más espeluznante de mi vida. Se dieron ‘plomo’ en nuestras narices con un helicóptero del ejército. Yo tenía 12 años. Volaron un puente y sentí que estaba cerca de la muerte.



Después de eso me daba miedo ver el uniforme camuflado o el ruido de la hélice o del abanico (ventilador). Duré varios meses teniendo pesadillas. Pero la música siempre me salvó y me hizo volver a creer.

¿Qué pueden esperar los seguidores de María Mulata del nuevo álbum?

Este nuevo álbum está dedicado a los niños, y surge por la necesidad de material que pueda proyectar lo que María Mulata es y lo que quiere para el público colombiano, que es reconocer su tierra, las raíces y las costumbres a través de la música, y poner en el mapa la música en Colombia. Y aparece la urgencia de darles atención a los niños, más en este momento en el que necesitan contenidos de calidad.



Los niños son nuestra esperanza y ahí empieza la idea de hacer este material, que habla de las regiones, mitos y leyendas, y que tiene temáticas ambientales súper bonitas recreadas en ritmos de colores de diferentes lugares de Colombia que enmarcan ese mapa musical colombiano, que es lo que yo llamo la Colcha de retazos.

(Puede leer: Las mujeres en la salsa siempre serán ‘Arte y parte’)

Facebook Twitter Linkedin

"Me gustó mucho trabajar con medios electrónicos y al parecer (el próximo álbum) tiene mucho esa onda medio chamánica y espiritual", dice María Mulata. Foto: Cortesía archivo personal

¿Cómo será el lanzamiento de Colcha de retazos?

Va a ser un lanzamiento virtual. La idea es hacer un Zoom con las personas que ganen concursos que vamos a introducir en nuestras redes sociales y hacer una escucha del disco completo con los seguidores. Este no es solamente un disco, la idea es crear material audiovisual para los niños, y que se conecten más con nuestras tradiciones a través de la tecnología.

¿Este proyecto sale de la mano de su fundación, que lleva el mismo nombre?

Colcha de retazos, sí. Precisamente es el inicio de toda esta idea de crear ese material necesario para difundir la música colombiana y que los niños se conecten con sus tradiciones, y tener material para seguir haciendo nuestra academia itinerante, la fundación Colcha de retazos, que va por los lugares de vulnerabilidad para llevar música, y, a través del aprendizaje de los ritmos colombianos, transformar a esta Colombia que tanto lo necesita, empezando desde los niños, porque un niño que hace música es un niño diferente, y a eso siempre le vamos a apuntar, a un niño sensible.

¿Qué viene en la carrera de María Mulata?

Estoy empezando a componer las canciones del próximo disco. Me gustó mucho trabajar con medios electrónicos y al parecer tiene mucho esa onda medio chamánica y espiritual.



Si algo he investigado, tengo como María Mulata y me diferencia del resto, son esos ritmos y esa diversidad de músicas colombianas. Y el componente electrónico que viene de otras corrientes como el hip hop me encanta, así que vamos a tener un poquito de estas fusiones, que es lo bonito de la exploración.



ANDRÉS FELIPE LEON MAFFIOLD

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

Le puede interesar