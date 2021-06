‘De niña imitaba a Milanés, Silvio, Serrat o Sabina’: Saavedra

El Festival Mono Núñez finaliza este sábado, y una de sus principales promotoras, la cantautora María Isabel Saavedra, aprovechó para responder nuestro ‘Cuestionario sonoro’ y contarnos sus nuevos proyectos.



La cantante acaba de lanzar su nuevo álbum, Una casa llamada país –como se llama su famosa canción–. Es una reflexión sobre lo que estamos viviendo. El sencillo titulado No está en venta fue lanzado cuando comenzó el paro nacional y tiene más de un millón y medio de visualizaciones.

Además, la artista prepara para finales del año el álbum Saavedra duetos, con invitados nacionales y extranjeros. “Entre los que puedo adelantar están Los Trío y Asael Cuesta (ganador del Mono Núñez), de Colombia; Beatriz Malnic, de Brasil; Yusa, de Cuba, y El Gitano, de España, entre otros”, anota.



¿A qué sitio va para inspirarse?



A cualquier parte donde encuentre silencio o una buena conversación: mi casa, el mar, al campo.



¿Ha escrito una canción que jamás ha interpretado?



Mala, una canción que han grabado artistas como Yolandita Monge, La India, Ivy Queen. La hice como un ejercicio compositivo de música urbana. Como autora amo el tema, pero como intérprete no me identifico con ella.

¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



Mi serenata bonita, una canción que coescribí para Juan Carlos Coronel en su reciente trabajo discográfico, aún por salir. Es un tema de alta dificultad interpretativa.



¿A qué cantante imitaba cuando era niña?



¡Uf! Muchos. Pero mi voz era tan grave que siempre canté cosas de autores hombres: Milanés, Silvio, Serrat, Sabina, Alberto Cortez, Olga Guillot, la Negra Grande de Colombia, entre muchos otros.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



Arpa, marimba y Piano.



¿Qué canción la hace llorar?



Las que escribo para mis amores profundos: María de madrugada (para mi mamá), Y vivirás (para mi abuela), Y aprender (para mis sobrinas), Solo me tengo yo (para mi compañero de vida).

Carátula de su nuevo disco 'Una casa llamada país'. Foto: Archivo particular

¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Con mi papá, que cantaba espectacular; con Janis Joplin, Cantinflas, José A. Jiménez y Sinatra.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?



Beatles.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?



Paco de Lucía en Nueva York, Plácido Domingo en donde vivo, Miami, y Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Meta, en Bogotá.



¿Cuál es su top 5 de canciones colombianas?



Sin palabras, de Luis Carlos González y Fabio Ospina; La Piragua, de José Barros; Vivir cantando, de Lucho Vergara; Ay mi llanura, de Arnulfo Briceño, y Pueblito viejo, de José A. Morales.

¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?



Mi razón, de Rudy Márquez, la canción favorita de mi papá; y las arias del Querubino, de Bodas de Fígaro, que canté con Carmiña Gallo muy jovencita.



¿Qué nana le cantaban sus papás?



Me arrullaron con bambucos. No nos cantaban nanas.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



De eso se trata.



¿Qué canción no se cansa de oír?



Con las manos abiertas.

¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Teatro Municipal de Cali, cuando gané el Festival Mono Núñez. Fue un encuentro de ganadores.



¿Cuál fue el primer disco que compró?



El de Enrique y Ana. Me lo sé todo.



¿Cuál fue la primera canción que compró en una plataforma digital?



Segunda virginidad, el sencillo de mi álbum Número 9, producida por Bernardo Ossa. La producción fue impecable.



¿Cuál es su juguete favorito para oír música?



Una copa de vino y unos buenos audífonos.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?



Cali pachanguero y Qué bonita es esta vida, un currulao de mi Pacífico.



¿Qué otros géneros musicales le gustan?



Jazz, bossa nova, zardas, la música gitana, las músicas en dialectos indígenas.



¿Qué sonido de la naturaleza la cautiva?



La lluvia me inspira.

