Si bien se puede discutir con Simone de Beauvoir la frase “no se nace mujer, se llega a serlo”, dice María Florencia Freijo, la realidad es que a la mujer se le educa en un entorno socializante de diferente manera en la que se educa a un hombre. “El modelo que se nos impone está relacionado con las expectativas de los otros y es limitado: ser buenas”, escribe Freijo y se pregunta: “¿cuáles son las consecuencias de ese modelo? ¿A dónde van la tristeza, la vergüenza, la injusticia que sentimos sobre nuestras vidas, en cada paso en donde la educación nos puso un límite?”.

María Florencia Freijo responde esas preguntas y muchas más en su más reciente libro (Mal) Educadas. La politóloga argentina y divulgadora de temas feministas explica que solo hasta finales del siglo XIX las mujeres tenían como única formación aquella que tendía a que fueran “buenas”: buenas esposas, amantes, madres, hijas… Y esa educación inorgánica, esta “mala” educación, ha sido un punto de partida que consolida una serie de prejuicios sobre las mujeres, y que han contribuido a construir y sostener los arquetipos de la mala mujer. “Las mujeres estamos reescribiendo la historia y espero que este libro te ayude a reescribir la tuya. El conocimiento nos hará libre”, proclama Freijo.

¿Por qué (Mal) Educadas? ¿Por qué en femenino?

Porque maleducados será un próximo libro. A mí me interesaba escribir sobre la historia de la educación que se les negó a las mujeres. Y por educación que se nos negó es realmente literal: educación a la que no se nos dejó acceder por la creencia de que las mujeres no solo somos seres inferiores sino que también hemos venido a complementar las actividades del hombre, se nos ha educado para la complementariedad. Aunque si se entra a ver en realidad no es una complementariedad como tal porque cuando hablamos de una complementariedad hablamos de dos personas trabajando en conjunto, pero este no es el caso. El ejemplo más claro es que, al día de hoy, las mujeres hemos conquistado el mercado laboral y sin embargo seguimos trabajando el triple en crianza, cuidados y de más, además de desarrollar nuestras carreras profesionales. En cambio, los varones no. Seguimos trabajando al servicio de una creencia que es la del sostenimiento de las actividades privadas.

Cuando trata la idea de educación lo hace en su sentido más amplio…

En la educación normalizada. Es decir, la formal, que como bien dices es la educación institucional, de no poder acceder a la universidad, de no poder acceder a la escuela obligatoria, a la educación que se imparte en los colegios.Por ejemplo, al día de hoy hay menos niñas que estudian que varones; al día de hoy, cuando se hacen encuestas del uso del tiempo, las niñas entre los 10 y los 15 años ya trabajan más dentro del hogar que los varones. Con lo cual ahí tienes menos tiempo para la educación. Efectivamente en la educación formal hay una discriminación.

Pero ¿y la educación no formal?

Para mí es la más peligrosa porque es la que no se ve. Es en la que si uno quiere hacer un cambio, uno se pregunta, ¿por dónde empiezo? Y es la educación que se manifiesta por ósmosis cultural, en lo discursivo, en los carteles, en la publicidad, en el cine. Se manifiesta en los libros de texto. Por ejemplo, desde el punto de vista histórico, no nos han contado que ciertas mujeres lideraron, o nos lo cuentan pero bajo ciertos arquetipos. Pensemos en una mujer como Margaret Thatcher, de la que se dice que era una mujer calculadora, fría, ambiciosa, sin piedad, pero cuando vamos a comparar cómo se habla de otros hombres que tienen características similares no se les señala de la misma manera, se dice que eran estadistas, hombres de negocios. Es decir, juzgamos a los hombres y a las mujeres en la historia de maneras diferentes. Y el cómo contamos quiénes fueron esas mujeres y esos varones también educa. Entonces, toda esta formación cultural es tal vez la más peligrosa porque la disfrazamos de objetividad, de verdad, y en realidad está impregnada de estereotipos y de sesgos que siguen reproduciendo y formando en ciertas creencias...

¿Es más una cuestión de cómo se ha entendido el rol de la mujer en la historia?

(...) por eso el arquetipo de lo femenino está representado por la serpiente, que a su vez está relacionado con el demonio. La quema de brujas es un hecho histórico de sospecha moral. FACEBOOK

TWITTER

Podría ser, efectivamente vale preguntarse cuál fue el inicio de ese pensamiento. Tu pregunta no es más que cuándo es el origen del patriarcado. Es una pregunta muy desde la antropología. Hay un montón de investigaciones sobre cómo se construyó el imaginario social para considerar unas u otras características sobre las mujeres. Es cierto que la mirada de una masculinidad hegemónica la tenemos impregnada tanto varones como mujeres y otros sesgos los ejercemos tanto mujeres como varones. Pero también hay que entender que desde la historia han sido los varones los que han tomado las decisiones de excluirnos y yo casi que quiero decirlo, no me interesa plantear desde la historia la guerra de los sexos, pero sí me interesa plantear que las dicotomías existieron para que realmente cada uno pueda hacer un mea culpa de su parte y que pongamos en la historia con nombre y apellido quiénes nos han ubicado en ciertos lugares.

Nombres…

Yo menciono a algunos varones, como Aristóteles, a Menandro, que decía: “dale educación a una mujer y le darás veneno a una serpiente”. Me puedo venir más cerca y llegar a Rousseau, que decía que las mujeres teníamos que guardar silencio y cuidar el oficio del esposo. La primera mujer que funda la historia occidental, mitológicamente hablando, es Pandora, una mujer creada por varones para llevar a los varones hacia la perdición, al castigo...

¿Cree que se está generando un cambio?

Yo prefiero no hablar de transformación. Cada vez que las mujeres logramos un cambio en la percepción social, es decir, mayores conquistas de derechos, hay que tener cuidado. Porque lo que creo que estamos armando, que si bien es una transformación cultural, es más una resistencia. En el mundo, afuera, están pasando cosas: los movimientos de derecha están creciendo, y no como antes que crecían como resistencia a las izquierdas; la derecha hoy está creciendo como resistencia a los discursos feministas de esta última época. No es la derecha contra la izquierda o contra el socialismo, es la relación que se hace de un supuesto socialismo con un feminismo. Primero que no es cierto, el feminismo es muy heterogéneo, también hay feminismos de derecha... Podemos discutir si el feminismo puede ser de derecha o no, yo digo que no. Pero efectivamente la derecha, discursivamente para captar votos, no se posiciona en contra de la redistribución de la riqueza, sino en contra de la de género.

En América Latina ese discurso está muy presente…

Sí, el discurso en realidad va en contra de los derechos de las mujeres. Yo lo veo como algo muy preocupante, sobre todo en América Latina, en donde los movimientos conservadores, religiosos, pentecostales, están en una base muy peligrosa, están logrando tener representación en las distintas cámaras de cada uno de los países. Ver lo de Bolsonaro es un ejemplo claro, llega a la presidencia, y lo primero que hizo fue diluir el ministerio de mujeres.

¿Falta mucho para un cambio real?

Estructuralmente falta aún mucho. Ahora bien, hay otras cuestiones que son estructurales pero que son más micro. Por ejemplo, la poca participación de los varones en el cambio social. Las mujeres, incluso las que no están de acuerdo con el feminismo, también se aventuran a hablar de empoderamiento, más allá de que yo tenga algunas reservas de esa palabra. Se puede hablar de empoderamiento sin hablar de feminismo. Pero, los varones siguen esperando...

¿Cómo así?

Hay dos tipos de varones, los que se resisten al cambio, que nos siguen tratando de exageradas, de que esto no es tan así, los que nos explican el movimiento, el cambio, que todavía siguen con esa voz de autoridad... Y después están los varones que esperan que las mujeres seamos sus pedagogas sobre el feminismo y que seamos las mujeres que estamos a su alrededor las que les expliquemos. Yo me pregunto: ¿por qué un varón no puede comprar mi libro? ¿Qué le pasa a ese varón que no le interesa entender la situación estructural de algo tan fundamental como la mitad de la humanidad? Entonces, realmente siguen sin hacerse las preguntas que se tienen que hacer, o lo peor, van lento porque siguen esperando que nosotras les digamos esto o aquello. Y eso en nosotras genera otra carga más... seguimos nuevamente en el rol de cuidadoras.

En sus redes dice que es una mala feminista...

Es algo que puse hace relativamente poco. No soy ninguna pionera. Hay un libro que se llama La mala feminista. Hay muchas mujeres que llegan a un hartazgo total que preferimos ser las malas, preferimos adueñarnos de ese personaje. Esto surgió porque las redes son crueles y hubo un momento en el que se me empezó a criticar cada cosa que hacía. Yo siempre digo que la realidad es que me crie en una familia de mujeres que son absolutamente coquetas, que están metidas en el mandato de la belleza. Yo tenía fiebre y me decían que si me pintaba la cara me iba a sentir mejor. De ese nivel. Entonces, claro, ese tipo de cosas las tengo internalizadas. Por más que yo sea feminista, sigo con esos hábitos de maquillarme, y no hay algo malo en eso. Pero la realidad es que se me empezó a criticar mucho por eso. Y es que cuando uno se posiciona como feminista, o de lo que sea, se busca todo el tiempo si se contradice esa voz de autoridad, ese título que se esgrime, porque todo el tiempo se le ve con sospecha: a ver si es tan buena feminista como dice, a ver si es tan buena ingeniera, a ver si es... Entonces, me pudrí tanto que dije: ¿saben qué? Soy pésima feminista por tal y tal motivo.

Y la respuesta, ¿cuál ha sido?

En realidad, antes de eso, una chica me escribió y me dijo: sabes, eres tan mala feminista que cuando leí tu primer libro me pude separar de una situación de violencia atroz, pude ir a abogados... Ese mensaje me hizo llorar porque fue como que por primera vez no tuve que recoger el guante de la pelea sino que la gente habló de mi trabajo. No tuve que justificarme.

Plantea el concepto de sospecha moral. ¿Cómo surge o cómo se puede explicar?

El concepto es espectacular porque no lo inventé yo, lo inventó Rita Segato, que es una antropóloga feminista de la hostia. Probablemente de las mejores que escriben hoy en día. Rita hablaba sobre la mirada que se tiene de las mujeres que es casi criminal, y es de mirar a la mujer como culpable. Lo que hice fue agarrar el guante de ese concepto y decir que esto, además, viene y persiste desde la antigüedad. El tema de la peligrosidad en la mujer como algo natural, por eso el arquetipo de lo femenino está representado por la serpiente, que a su vez está relacionado con el demonio. La quema de brujas es un hecho histórico de sospecha moral sin precedentes. Es esta mirada que tenemos de las mujeres de que son culpables antes de que demuestren lo contrario. Por ejemplo, a una mujer que va a denunciar primero se le mira con la duda de: por qué denuncia, será que le quiere dañar la vida a un hombre... Siempre hay un pero. No me dan los números. Si la mayoría de las mujeres decimos haber recibido algún tipo de violencia en un momento de nuestras vidas, pero cuando vamos a denunciar somos desestimadas, qué es lo que está pasando. Se han hecho estudios que demuestran que solo un tres por ciento de las denuncias no son viables, pero desde la mirada social la mayoría no son vistas con el oficio jurídico que se tienen que ver esas denuncias. Se busca desalentar a la mujer.

¿Cómo podemos llegar a deconstruir los arquetipos que se han generado desde la educación?

Como politóloga que soy, siempre me gusta plantear propuestas. En Argentina, por ejemplo, tenemos la ley de educación sexual integral, que no es contar cómo tener sexo sino básicamente poder abordar temas como que ciertas actividades no tienen género. ¿Quiénes son los agentes de cambio? La familia, las escuelas... y toca ir ahí para generar un cambio. Para mí, es el primer eslabón, después nos podemos meter en el mundo de la publicidad, de leyes de paridad... Pero eso va más lento. En cambio, desde la educación sexual integral podemos hacer cambios fundamentales.



SIMÓN GRANJA MATIAS

DOMINGO

@SIMONGRMA