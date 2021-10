'Yo Pude ¡Tú Puedes!', el libro de Margarita Pasos que está cambiando vidas

Margarita Pasos, periodista colombiana y especialista en desarrollo humano, lanza su libro 'Yo Pude ¡Tú Puedes!', en el que comparte sus más de 25 años de experiencia como conferencista y motivadora. La autora tiene como objetivo ayudar a las personas a tomar control de su bienestar emocional, usando técnicas de psicología cognitiva y diálogo interno.



En esta guía sencilla, Pasos enseña cómo manejar la mente ante emociones negativas como el miedo, la ansiedad, el enojo y el estrés y, de esta forma, “tomar el control de tu bienestar y remover los frenos que te limitan”, explicó.



“Es un libro que puedes leer y entender los conceptos fácil y rápidamente para empezar a ver cambios en tu vida… prácticas que te van a ayudar a tomar control de tu bienestar emocional y a sentirte más tranquilo, más motivado y no como una víctima de tus emociones”, agregó.



El libro ayuda a encontrar ideas y prácticas para lograr el bienestar emocional. Foto: cortesía Margarita Pasos

La autora dijo, además, que tiene como misión ayudar a que otras personas no sufran lo que ella vivió en un momento de su vida, cuando le tocó enfrentar un ataque de pánico en un aeropuerto.



“Yo pensé que era un infarto, no podía respirar y pensé que me iba a morir. Logré que la aerolínea me devolviera a mi casa y luego fui a ver a cardiólogos y neurólogos y todos me decían que estaba bien, que lo que tenía era estrés”, afirmó.



Pasos contó que estuvo deprimida durante tres meses, en los que no era capaz de salir de su casa y bajó bastante de peso.

"Recuerdo entonces que mi esposo me leyó un libro a través del cual aprendí que la persona con la que yo más hablaba era conmigo misma. Me di cuenta que yo tenía 'radio miseria' sintonizada en mi mente desde que me levantaba en las mañanas y que era una persona supremamente negativa, todo el tiempo pensaba que algo malo iba a pasar y cuando tu mundo interior está tan mal, obviamente llega un momento en que tu cuerpo no aguanta y tus emociones se desbordan", dijo.



Desde hace más de 20 años, la conferencista tenía la idea de escribir un libro contando su experiencia, pero fue hasta que llegó la pandemia que decidió que era el momento adecuado para compartir sus aprendizajes.



“Son momentos difíciles, en los que tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar, y nuestro lenguaje es parte de lo que está bajo nuestro control: es diferente decir estoy encerrado en casa a decir estoy protegido en casa. Tengo que trabajar desde mi casa, es muy diferente a tengo la oportunidad de trabajar desde mi casa”, afirmó.



El libro enseña varias técnicas para tomar control del bienestar emocional, entre ellas: aprender a manejar el diálogo interno, con la técnica de escribe, cuestiona y cambia; la atención plena o 'mindfulness', salir de la mente y tranquilizarse y el triángulo de las emociones de cómo se forma una emoción.



La publicación contiene varios regalos para descargar, como una guía con los ejercicios editables para el computador, una meditación para relajarse y tranquilizarse, un audio para reprogramar la mente y un ejercicio descargable para encontrar tu verdadero propósito de vida.



'Yo Pude ¡Tú Puedes!' ya está disponible en Amazon. También puede ser adquirido aquí.



¿Quién es Margarita Pasos?

La escritora de esta guía también es entrenadora corporativa de Fortune 500, la lista anual presentada por la revista 'Fortune' de las 500 corporaciones más grandes del mundo.



Ha capacitado internacionalmente a más de cinco mil ejecutivos de empresas como Microsoft, Walmart, Dell, Lenovo, New York Life, GE Healthcare, BMW, entre otras.



También, es co-fundadora de la universidad 'online' Pasos al Éxito, y experta en desarrollar actitudes mentales a través de cursos digitales y presenciales, talleres y charlas sobre inteligencia emocional, ventas, alto desempeño, marca personal, psicología del éxito y diálogo interno.



Ha participado como experta en medios como 'Univisión', 'Telemundo', 'RCN Televisión', 'Univision Radio', 'The Miami Herald', 'IHeart media', 'Caracol Radio', y numerosos pódcasts y programas de televisión en toda América y Europa.

