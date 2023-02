Una mujer, con un nombre que no se revela, vive a miles de kilómetros de su tierra natal. Se dedica a un trabajo que considera “un poco rastrero” en una agencia de publicidad. Su hermana intenta mantener a flote la relación filial con constantes videollamadas y encomiendas que a veces llegan en mal estado después de atravesar medio continente. Cuida a un niño y a una gata que no son suyos, y a una madre que a veces parece no serlo. Ella es la protagonista de 'La encomienda', la novela más reciente de la cartagenera Margarita García Robayo, radicada en Argentina desde 2005 y ganadora del Premio Casa de las Américas en 2014.

Tratando de sostener ese hilo invisible que es el parentesco, a la narradora de esta historia “se le materializa todo eso de lo que creyó haber huido hace mucho, y que de repente está ahí, puesto en la figura de la madre”, afirma la escritora.



Para García, “quizá la metáfora de este libro es que un día los traumas y las taras de infancia se te pueden apersonar al lado”. Recuerdos, presencias casi fantasmales, dolores, insistencias y la escritura como refugio son parte esencial de una novela sobre las pequeñas pasiones y la necesidad de las raíces.



A esto se une otro ejercicio literario interesante: la narración en primera persona que daría pie para pensar que todo lo que está ocurriendo le pasa a la autora. “La primera persona me interesa mucho como construcción de un personaje. El yo de mis textos es una construcción, lógicamente. Está este equívoco de que si uno escribe en primera persona se trata de uno, o es una autoficción. Efectivamente, yo uso bastantes cosas de mi entorno, mi vida y mi experiencia, y las convierto en literatura, pero eso no quiere decir que por usar la primera persona yo sea la protagonista”, explica.



García Robayo sostiene que en este libro toma distancia de eso que se llama ‘el principio de las tres identidades’, que se usa más en géneros “autorreferenciales”, en donde el narrador es igual al protagonista, igual al autor.



“El yo me interesa porque siento que es la manera más eficiente para contar algo que me gusta mucho, que es ese terreno que llaman ‘la intimidad’. Todo eso que está más cerca a las personas en términos afectivos: casa, familia, lo que es familiar y cercano. Creo que el yo me sirve para acortar la distancia entre lo que estoy contando y quien lo está contando, logrando que el narrador esté muy inmiscuido”.

La novela es publicada por Anagrama. Foto: archivo particular

El yo de la protagonista tiene dos caras, como ella lo dice. ¿Cómo trabajó esa especie de “bipolaridad”?



Está muy bueno: la bipolaridad. Me interesaba mucho mostrar eso que nos pasa a muchos, y es que hay una parte que siempre estamos tratando de acallar y aplacar. Es esa parte vil que, si le diéramos rienda suelta, haría imposible la existencia de la civilización; estaríamos lastimándonos y tirándonos rayos de palabras hirientes. Esta narradora tiene contenida o quiere domesticar esa parte vil y trata de ser buena o civilizada, al menos con su hermana, que es la relación a la que se refiere cuando describe esa dualidad. Pero, además, me interesaba hacer un paralelo con lo que siento que siempre ocurre cuando uno escribe y escoge la primera persona, y es que siento que uno se desdobla. Hay una especie de pelea entre el yo construido, que es el yo de la escritura, y un yo que escribe; un yo necesariamente quiere escribirse y exponer ciertas cosas que el otro yo, el que toma distancia y se mira desde ahí, quiere esconder. De esa pugna nace el registro narrativo, la voz. En esta novela se hace más consciente y se muestra más el oficio de la escritura; me interesaba revelar sus procedimientos con esta dualidad que tiene la narradora. Yo también quería mostrar que hay una que se escribe y otra que no se quiere escribir.

Aunque esta novela no es autoficción, la protagonista comparte características con usted: ambas nacieron en la costa y viven en Argentina…



Conozco a muchos escritores a quienes les da miedo eso de la autoficción, como si fuera una mala palabra. A mí me parece un término hermoso y muy efectivo para describir buena parte de lo que hago y de lo que hacen un montón de narradores. No es que uno se narre a sí mismo. En la palabra autoficción lo que más pesa es, precisamente, la ficción. Quien la inventó fue Doubrovsky con su novela Hijos; le preguntaban si era real, qué tanto era ficción y todas estas inquietudes que surgen cuando uno escribe en ese registro. Él respondió: ‘esto es una ficción de acontecimientos reales’. Cuando yo tomo cosas de la realidad, mezclo todo y hago una ficción, no es que lo que resulta sea un calco de la realidad, pero sí que los elementos que utilicé para crear y construir eso son reales; son parte de la experiencia de la vida de alguien, aunque no sea la propia. Lorrie Moore dice que es como la cocina: tomas un montón de ingredientes y el plato que resulta no sabe solamente a uno; la mezcla de todos esos elementos reales construye algo nuevo que es la ficción. Entonces, sí: uso un montón de cosas de mi entorno para convertirlas en ficciones, pero eso no es exactamente mi vida. Es como si con la literatura yo consiguiera meterme en otro universo, en un lugar donde me siento muy a salvo y a gusto, pero cierro la computadora y mi vida es completamente distinta.



Hay hechos de la novela que deben leerse desde un abordaje más “psicológico” y menos literal. ¿Cómo funciona eso?



El otro día le decía a mi editora que quizás hay que poner un disclaimer sobre lo real, aunque lo real también es muy cuestionable. Yo quería explorar el terreno de la novela psicológica, en el que todo lo que ocurre podría estar sucediendo en la cabeza de una persona, y cómo el pensamiento y sus mecanismos son capaces de generar realidades propias. Lo fáctico, eso que sucede afuera, lo que es tangible, es lo menos importante en esta novela. Si uno al final quiere una explicación lógica racional, no la va a encontrar. Se trata de una novela realista que, de repente, tiene una pequeña fisura por donde se cuela algo que te hace preguntarte qué pasó, como que falló un código, esto es surreal, ¿sucedió o no? Mi intención no era hacer algo fantástico, porque eso tiene otros códigos y reglas. Es más cercano a lo que uno podría llamar un mecanismo kafkiano, que es cuando sucede algo muy extraño que se naturaliza automáticamente y no se cuestiona.



¿Cómo abordó la figura de la madre y la asociación que suele establecerse entre ser mujer y ser cuidadora?



Es un tema que atraviesa todo el libro. Ahí está puesto en cuestión el cuidado que ella no recibió cuando era chica, o que fue delegado a alguien más, y luego cómo, de alguna manera, aunque siente que puede vivir en cualquier lado y que no tiene un arraigo muy fuerte en su vida, sin darse cuenta está buscando siempre instancias de eso que hoy llaman ‘maternar’. Ella cuida al hijito de una vecina porque sí, se hace cargo de una gata que ni siquiera es suya, después llega su madre y tiene que cuidarla. Eso va en contraposición de lo que supone de sí misma: que no puede tener ni una planta porque se le muere, pero en realidad siempre está buscando maternar. Respecto a la figura de la madre como cuidadora, aunque su presencia con todos los defectos a veces es agobiante y en otras traumática, es el símbolo de lo que siempre ha estado presente. Por eso en esta novela es la madre y no otra figura la que representa eso que la narradora busca tanto, y que no se puede transar ni modificar: el origen.

Hablando del origen, usted siempre vuelve al Caribe en su literatura.

Es imposible desprenderme de eso. Colombia y el Caribe son mi terreno de exploración. Me fui hace muchos años y he vivido en muchos lugares, pero cuando decidí escribir no pude sino mirar hacia este lugar. Yo siento que lo que te constituye fundamentalmente es el origen. No tengo ninguna duda de que uno no puede modificar su identidad en ese sentido. Sí puede elegir diversas formas de pertenencia: a dónde, a quién, de qué manera pertenecer tanto geográfica como afectivamente, pero eso que te constituyó identitariamente sin duda empieza allí donde naciste, donde fuiste, donde empezaron a traumatizarte.

Y también está el asunto de ser extranjera y estar lejos de ese origen...



Busco cada vez más, desde mi lugar como lectora, que los libros tengan muchas capas de significado. Aunque el argumento sea una línea cortísima, me interesa que hacia el fondo haya líneas superpuestas. Podría haber sido un libro sobre una mujer que vive afuera y le llega la madre de visita y ya, pero yo quería que tuviera más temas. Uno de ellos es el de la escritura y otro es el de la extranjería. La caracterización de esta narradora no puede prescindir de esa condición. Ella se fue, se siente desarraigada y, sin embargo, no puede no pensar en sus orígenes.



(Además: El gran test de las escritoras colombianas, ¿a cuántas de ellas ha leído?)



¿Qué manejo le dio a ese peso de ser de otro lugar?



Al que decide migrar, su condición de migrante lo hace no pertenecer a ningún país porque está allá y no se siente parte; vuelve y tampoco; y también porque, cuando uno vuelve, lo hace a un país distinto. No es que el país o la casa cambien demasiado; es que vuelves a otra casa que además se achicó (cuando eras niña la veías grandísima) y ya no te sientes parte de ella.



Juan Camilo Rincón*

Especial para EL TIEMPO

@JuanCamiloRinc2

* Escritor, periodista e investigador cultural