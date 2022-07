La sensibilidad artística es uno de los objetivos de Marconi Impara, uno de los nuevos exponentes más prominentes del trap puertorriqueño, que con un contundente sonido musical busca conquistar a los latinos fanáticos del género urbano.

Este año lanzó su más reciente EP, titulado 'They Love Us', un trabajo que describe como personal y lleno de su estilo característico, siendo 'Enero', 'Cuanta 2X', 'Triple H' y '0 a 100' los sencillos con los que pretende conquistar, principalmente, al público colombiano.

"La música es un arte que, si le ponemos nombre y apellido, deja de tener una identidad. ¿Sabes lo que te digo? Cuando tú haces un tema pensando solo en pegar, ya lo estás encasillando y le estás quitando la esencia", aseguró en entrevista con EL TIEMPO.

No concibe que la publicidad, las redes sociales y las plataformas de streaming se inmiscuyan en el proceso creativo: "Yo no hago la música con propósito de... Yo hago la música porque me nace. Si se metió a TikTok, amazing; si ganamos premios, amazing; pero no le pongo nombre y apellido".

Expresa regocijo en que el género urbano esté mandando la parada en la industria de la música a nivel mundial y que "ser latino esté de moda", como dice su coterráneo Bad Bunny, pero se reconoce como un artista diferente por su manera de cantar, de rimar y su energía: "Eso es lo que dice la gente, que lo que gusta de Marconi es que no se sabe por dónde va a ir".

Aunque tiene referentes más obvios como Daddy Yankee y Kanye West, Ricardo Arjona también ha influido en su manera de escribir y componer: "Yo creo que soy una mezcla de todo eso, de ellos tres".

Venía de trabajar con una mezcla entre el género urbano e influencias más caribeñas, con más "bailoteo", como dicen en su tierra natal; pero en este momento está fundamentalmente compenetrado con el trap puro.

"Volvimos a mi esencia, el trap. Lo más diferente que se puede escuchar en el álbum es '0 a 100', que es un ritmo que no tiene batería. Pero, en general, estoy muy feliz con el resultado, me encanto mucho", aseguró.

Para él, las diferencias y choques culturales con el resto del continente, principalmente con Colombia, no son problema. Su jerga, sus orígenes y su cultura son un aliciente y considera que el público colombiano suele adoptar con cariño y apertura la diversidad cultural, como es el caso del último álbum de Bad Bunny, que tiene mucho de costumbrista y la está rompiendo en las plataformas de streaming.

Además, no descarta colaboraciones con artistas colombianos, así como presentaciones en el país. Para eso, el último lanzamiento debe 'romperla con toda' en el país.

Su canción más exitosa del último lanzamiento, y su confesa favorita, es 'Triple H', a la que considera una bocarada de energía para contrarrestar lo que viene en las demás canciones.



Este sencillo explora el 'fronteo', que es un estilo del género urbano muy característico de Puerto Rico, el cual busca desafiar al escucha al hablarle con impertinencia, fanfarronería y vanagloria.

Sobre el resto del disco, explicó que cada una de las canciones tienen un significado para él: 'Enero' es más personal y habla de su vida, sus luchas y su esencia como ser humano.



Así mismo, "'0 a 100' es un tema más desde el pecho, como dicen por ahí, que está dedicado a todas las personas que trabajan en el medio y no están en sus hogares", dijo en la entrevista, mientras que 'Cuanta X2' sigue el mismo camino del 'fronteo' e, incluso, la 'tiraera' a los haters.

Finalmente, declaró que el éxito del EP (Extended play) radica en la variedad y en la fidelidad a sí mismo: cuatro canciones muy diferentes en temática, pero muy apegadas a su estilo musical propio.

