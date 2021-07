‘Soy abiertamente cursi’: entrevista con Marco Mares

Marco Mares (1993) no se identifica con el bigote y las patillas del ‘macho machote’ mexicano. Ni con todo lo que representa esa imagen masculina ruda y autoritaria. “Yo soy el peor exponente de música mexicana del país”, dice.

Se define como un tipo sensible. Y eso es lo que intenta transmitir en sus canciones: naturalidad, expresividad, sentimiento. Y le ha salido bien: hace dos años YouTube Music lo nombró artista latino por seguir.



Es hijo de las plataformas digitales: sus canciones las ha producido de manera artesanal y ha sido gracias a Spotify y YouTube que ha cultivado un público fiel.

Todo esto desatado por la popularidad de su sencillo 'Flaquita' (2017), que según contó en una entrevista del diario El Economista, de México, produjo desde su cuarto, para su novia, “en un plan muy amateur”.



Su swing romántico y tropical, y el espíritu indie de sus canciones son lo que más ha conectado con la gente. Y, ahora, con su segundo álbum, el EP 'Curitas', pretende consolidarse en la escena del pop independiente. A propósito de su lanzamiento, Marco Mares habló con EL TIEMPO.

Marco, ¿cómo está?

Estoy contento, todavía tengo la emoción de haber sacado este EP, 'Curitas'. Siento que apenas fue ayer, pero ya han pasado varias semanas.

Pero sí fue hace poco, solo que quizás con los ritmos de producción de hoy, la música de hace un mes ya pareciera vieja, ¿no?

Sí, a mí eso me da nervios. Todo funciona con una gran inmediatez. Y así con las noticias, las películas, la música, con cualquier contenido que salga. Todo pierde vigencia muy rápido. Todo el tiempo tengo esa idea adentro de la cabeza.

Sin embargo, ¿usted insiste en sacar proyectos de varias canciones con poca frecuencia y no un tema cada viernes?

Es un poco de las dos maneras. Cuando saqué mi álbum anterior, 'Estas canciones me recuerdan a ti', sí fui lanzando sencillo por sencillo. Salieron al aire unas siete u ocho canciones, y luego estrené el disco con unas tres producciones nuevas.



Con 'Curitas' sí cambié de estrategia, pues es un álbum con un concepto claro desde el principio. Y me gusta mucho que hayas tocado ese tema porque me alegra haber logrado hacer un trabajo en ese orden: primero tener una idea y luego hacer las piezas que encajen con esa idea. Eso lo vuelve un disco más cerrado, más completo. Tuve una idea y la conservé intacta desde el principio.

¿O sea que 'Estas canciones me recuerdan a ti' no tiene un concepto tan cerrado?

Tuvo un modo de creación distinto. Hice una canción y la saqué, que fue Flaquita. Luego hice otra canción y la saqué. Y así con todas. Casi con tres meses de diferencia entre un estreno y el siguiente. Y después de un año y medio pensé en reunirlas y hacer un disco, y fue entonces cuando tuve que pensar en cuál podría ser el concepto del álbum. ¿De qué manera podía unir todas las canciones? Pues agregué otras, algunos interludios y logré que todo junto formara una obra más grande.

Lo que las reúne puede ser que usted estaba en la misma actitud creativa, con las mismas ideas, con el mismo método de producción…

Y que estaba enamorado en ese momento. Tenía pareja. Eso marcaba toda mi creatividad. Ese es un factor que determinó lo que tú bien reconoces: tener el mismo mood, la misma esencia, también el mismo equipo de trabajo. Entonces sí, había algo que ataba a todas las canciones así no hubiera un concepto tan fuerte. Creo que el amor fue algo que forjó la creación de ese disco.

El amor está muy presente en ambos discos. ¿No teme parecer cursi?

Creo que soy abiertamente cursi. Recurro mucho a los colores pastel, a los rosados. Y me encanta poder ser yo, me encanta poder expresarme.

Hablemos de 'Curitas'. Al principio de la primera canción hay un fraseo rap, ¿había hecho algo así antes?

Es algo nuevo en mi manera de escribir. Uno de mis referentes para crear ese sonido en ese tema fue la música ‘anglo’: el R&B. Decidí rapear un poco para hacerle honor a una música que me ha acompañado siempre. De niño oía mucho a Molotov, por ejemplo. Y me sabía todas las canciones: cantaba las partes rápidas sin fallar ni una palabra. Así que pensé que sería bueno hacer algo así en mi propia música. Al principio se sentía raro, pero al final me gustó.

También acudió a los sonidos de lo regional mexicano en 'Bebé', ¿qué lo llevó a eso?

Pues nunca había experimentado con esos sonidos y te confieso que yo nunca he estado cerca de esos géneros. Yo no crecí oyendo eso. Nunca oí música regional, nunca oí rancheras ni boleros. De alguna forma me considero el peor exponente de música mexicana de México.



Por eso tenía ganas de aventarme a meterme con esa música. Quise hacer una ranchera a mi estilo. Aunque ese mundo muestra mucho al macho mexicano: el personaje que decide todo. Yo no me identifico con ese modelo de hombre. Entonces mi ranchera, 'Bebé', muestra a un hombre mucho más sensible e incluso dramático.

Y en 'Alboroto' mezcló sus sonidos con la bachata…

Sí, pero esta fue la canción con la que me sentí más cómodo. Me dio tranquilidad sacarla porque me parecía que era la que más se parecía a la música que había hecho antes. Las otras están más alejadas de lo que era mi estilo hasta este momento. Y es porque hay una parte de mí muy caribeña. También decidimos mezclarla con una percusión cercana al trap. Una historia curiosa es que la güira de la canción no la tocó ningún músico, sino que la sacamos de un tema de Juan Luis Guerra.

Finalmente, en varias canciones tiene versos en inglés o en ‘spanglish’. ¿Por qué?

Viví unos cinco años en Estados Unidos. Todavía, cuando hablo con mis amigos de allá, hablo en inglés. También oí mucha música de ese idioma durante toda mi vida. Lo otro que puede influir es la cercanía cultural y geográfica entre México y EE. UU. Y meter pedazos en inglés en las canciones se me hace divertido. Muchas veces encontraba la rima en el inglés, así que lo dejaba así.



-MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

​En Instagram y en Twitter: @mateoariasortiz